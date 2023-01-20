Глава держави зазначив, що сьогодні – день "Рамштайну" та оборонних новин для України, які тиждень за тижнем приносить дипломатичний марафон, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Цього недостатньо, щоб діяти швидко, – Зеленський прокоментував питання передачі танків для ЗСУ

Зеленський прокоментував підсумки "Рамштайну"

За словами глави держави, не все, про що ведуться розмови у форматі "Рамштайн", можна оголошувати.

Це закрита дискусія, і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки необхідно для нашої перемоги,

– заявив Зеленський.

За його словами, ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків, проте щоденно представники уряду та дипломати роблять сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене.

"Я звернувся сьогодні до учасників зустрічі у Рамштайні, нашої контактної групи з питань оборони. І я дякую всім партнерам, які чітко підтримали українську позицію в дискусіях, що відбулися", – зазначив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Україна потребує зброї якомога швидше

Зеленський розповів, що загалом за тиждень вдалося досягти кількох речей.

Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту у Вашингтон. Дзвінки й переговори – щоденно. Публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак. Дуже вагомо – і гарматами, і снарядами,

– зауважив президент.

За його словами, є хороші результати щодо бронетехніки – до українського арсеналу додали кілька сотень бойових машин. Також є значні результати щодо ракет для реактивних систем і українських зенітників.

"Один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами. І я дякую за нього президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти", – наголосив глава держави.

Також він подякував європейським союзникам – усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці спільного для всієї Європи захисту. Зокрема, мовиться про:

Данію,

Чехію,

Естонію,

Латвію,

Литву,

Польщу,

Словаччину,

Велику Британію,

Фінляндію,

Нідерланди та інші.

"Дякую Канаді й особисто прем'єр-міністру Трюдо! Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити, – це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони", – заявив Зеленський.

Він додав, що наступний тиждень, до якого вже триває підготовка, має також принести свої оборонні плоди.

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Зеленський розповів про розмову з Ердоганом

Президент також сьогодні зустрівся з американськими сенаторами, які прибули в Київ.

"Панове Грем, Блюменталь і Вайтгауз, дякую за змістовні переговори. Украй важливо цього року не збавляти динаміки нашої співпраці – України й Сполучених Штатів – у всіх сферах. Я впевнений, так і буде", – зауважив Зеленський.

За його словами, головна тематика розмови – звичайно, оборона:

захист українського неба,

танки,

необхідні ЗСУ для звільнення української території далекобійні ракети.

"Почув розуміння наших потреб", – зазначив глава держави.

Також він розмовляв із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери обговорили загальну ситуацію на полі бою в Україні та Чорноморському регіоні.

Про те, як реалізувати конкретні пункти нашої формули миру, корисної абсолютно для всіх у світі. Я дякую пану президенту за підтримку нашого бачення безпеки,

– додав президент.

Окрім цього, сьогодні відбулась церемонія вручення вірчих грамот новими послами держав-партнерів, які прибули в Україну. Мовиться про Фінляндію, Кіпр, Австрію та Лівію.

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Президент нагородив військових

Зеленський розповів, що підписав указ про нагородження українських воїнів – 153 військовослужбовців Збройних Сил України:

бійців 30-ї, 53-ї, 92-ї, 93-ї та 110-ї механізованих бригад,

56-ї мотопіхотної бригади,

60-ї піхотної бригади,

102-ї бригади тероборони.

"Я дякую всім, хто воює за Україну! І ще одне. Сьогодні – День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найбільш важких і принципових битв для України", – зауважив президент.

Він додав, що це була битва, у якій сучасні українці віднайшли в собі одвічну міцність – те, що вберегло нашу державу та проявляє сталевий дух у надзвичайній стійкості та хоробрості українців на полі бою.

"Я дякую кожному, хто тоді витримав. Я дякую всім, хто тоді допомагав. Світла пам'ять усім, хто віддав свої життя за Україну після 24 лютого, після 2014 року й в усі часи, коли наш народ захищав себе! Слава Україні!" – підсумував глава держави.