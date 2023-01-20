В Укренерго зазначили, що споживання електрики прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ зросло виробництво електроенергії.

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Яка ситуація зі світлом в Україні

В Україні знизився дефіцит потужності, однак він досі суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж 75% прогнозованого споживання.

Причиною дефіциту є те, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генерувальні потужності) та високовольтна мережа. В Укренерго розповіли, що остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. До всіх обленерго довели ліміти споживання на всю добу.

Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їхнього попередження застосовуються аварійні відключення,

– пояснили енергетики.

Окрім цього, ввечері 19 січня внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Її вдалося оперативно повернути в роботу.

"Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", – зазначили фахівці.

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак росіян та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Водночас понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, адже перебувають під контролем ворога. Мовиться про:

найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС,

Запорізьку ТЕС,

Луганську ТЕС,

Вуглегірську ТЕС,

Каховську ГЕС.

На тимчасово окупованих територіях Півдня також розташована й більшість вітрових та сонячних електростанцій.

"Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулювальні потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", – підсумували в Укренерго.

Ситуація зі світлом може ускладнитися