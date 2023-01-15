Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, повідомляє 24 Канал.

До теми Дефіцит величезний – можуть бути екстрені відключення: у Києві жахлива ситуація зі світлом

Терміни відключень світла можуть зрости

За словами Геруса, внаслідок масованої атаки 14 січня в Україні були пошкоджені об'єкти генерації та деякі підстанції, що спричинило додаткові труднощі для енергосистеми України.

Проте всі працюють над тим, аби обмеження електричної енергії були максимально короткими та максимально наближеними до графіків відключень, щоб можна було до цього якось адаптуватися та стабільно цю зиму пройти. Тому потрібен певний час для відновлень тих пошкоджень, які сталися вчора. Енергетики зараз над цим працюють. Будемо сподіватись, що найближчими днями ситуація покращиться,

– зазначив голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП.

Він додав, що частина обладнання для відновлення в Україні закінчується, а частина приїжджає. Цей процес постійно триває. Він розпочався ще в жовтні – після першого масованого ракетного обстрілу об'єктів енергетики.

"Скільки б обстрілів не було, якими б ракетами не обстрілювали – і балістичними, і крилатими, і дронами – проте все одно не вдається вивести з ладу повністю енергосистему України. В нас вводяться певні обмеження подачі, але загалом енергосистема стоїть", – зауважив Герус.

За його словами, не можна сказати, що якогось обладнання для відновлення немає взагалі, через що зупиняються роботи. Водночас в Україні де-не-де є проблеми з трансформаторами та обладнанням, яке розміщене у виробничих приміщеннях теплоелектростанцій.

Однак робота триває – держава допомагає приватним компаніям, а європейські партнери надсилають обладнання та створюють відповідні фонди, гроші з яких скеровують на оплату запитів Міненергетики.

Українцям слід бути готовими до аварійних відключень

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону повідомив, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації електроенергії після масованого ракетного удару по Україні 14 січня. У населених пунктах застосовуватимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

"Відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, потрібно готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", – заявив посадовець.

За його словами, планові та аварійні відключення "триватимуть не один день", адже ситуація в енергосистемі досі складна.