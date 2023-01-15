В Укренерго зазначають, що цього разу ціллю російських терористів були електростанції, а також підстанції Укренерго.

До слова Для стабілізації енергосистеми: у Києві, Одесі та Дніпрі запровадили екстрені відключення світла

Де найскладніша ситуація

Зазначають, що завдяки Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Однак дефіцит в системі суттєвий.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що складна ситуація на Харківщині та Львівщині. Там, а також в інших регіонах працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки.

Скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети - занурити всю країну у холод та темряву. Зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів. Ми встоїмо і переможемо,

– заявив він.

Відновлення критичної інфраструктури

Станом на 11:00 енергетична інфраструктура відновлюється після 12-го ракетного удару Росії, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об'єктах, повідомляють в Укренерго.

Ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит.

"Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей. Обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись", – йдеться в повідомленні.

Українцям слід бути готовими до аварійних відключень

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону повідомив, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації електроенергії після масованого удару росіян по Україні 14 січня. У населених пунктах будуть застосовувати не тільки планові, а й аварійні відключення світла.

"Відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, потрібно готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", – заявив він.

За його словами, планові та аварійні відключення будуть "тривати не один день", тому що ситуація досі складна.