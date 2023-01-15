В Укрэнерго отмечают, что в этот раз целью российских террористов были электростанции, а также подстанции Укрэнерго.

К слову Для стабилизации энергосистемы: в Киеве, Одессе и Днепре ввели экстренные отключения света

Где самая сложная ситуация

Отмечают, что благодаря Силам обороны Украины и мерам, принимавшим энергетики во время ударов, управляемость и целостность энергосистемы сохранена. Однако дефицит в системе ощутим.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что сложная ситуация в Харьковской и Львовской областях. Там, а также в других регионах, работают ремонтные бригады и продолжается ликвидация последствий атаки.

Скоординированная работа военных и энергетиков не позволяет врагу достичь главной цели - погрузить всю страну в холод и тьму. Сейчас набирает мощность генерация и возобновляется энергоснабжение потребителей. Мы устоим и победим,

– заявил он.

Восстановление критической инфраструктуры

По состоянию на 11:00 энергетическая инфраструктура восстанавливается после 12-го ракетного удара России, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах, сообщают в Укрэнерго.

Враг пытался прицельно избивать по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит.

"Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям. Ограничения действуют в течение всех суток. При их превышении будут применены аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться", – говорится в сообщении.

Украинцам следует быть готовыми к аварийным отключениям

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона сообщил, что украинцам необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации электроэнергии после массированного удара россиян по Украине 14 января. В населённых пунктах будут применять не только плановые, но и аварийные отключения света.

"Произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", – заявил он.

По его словам, плановые и аварийные отключения будут "длиться не один день", потому что ситуация до сих пор сложная.