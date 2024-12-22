Які військові мають право на безоплатне житло
Військові мають право на безоплатне житло, якщо вони потребують поліпшення житлових умов, повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.
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Зверніть увагу! Як оформити таку грошову компенсацію ви можете дізнатись тут.
Хто може розраховувати на грошову компенсацію:
- громадяни, які набули інвалідність (незалежно від групи) через отримання контузії, поранень, каліцтва під час участі в Революції Гідності;
- учасники АТО/ООС, які отримали інвалідність (незалежно від групи) та члени їх сімей;
- учасники бойових дій на території інших держав, які отримали інвалідність внаслідок війни (I – III групи) та члени їх родин.
Також така компенсація надаватиметься ВПО, що брали безпосередню участь в АТО/ООС та які:
- стали учасниками бойових дій і члени їхньої родини;
- отримали інвалідність внаслідок участі у війні та члени їх родин.
Що можна купити за отриману грошову компенсацію
Грошова компенсація розраховується індивідуально. Її можна витратити на:
- квартиру;
- будинок із земельною ділянкою.
Зауважте! Придбати житло за грошову компенсацію можна як на первинному, так і на вторинному ринку.