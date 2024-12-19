Що потрібно для отримання грошової компенсації на житло
Щоб отримати грошову компенсацію, особа має потребувати поліпшення житлових умов та перебувати на квартирному обліку за місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.
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Грошова компенсація виплачується в порядку черговості постановки на квартирний облік,
– йдеться в повідомленні КОВА.
Як оформити компенсацію
Аби оформити грошову компенсацію, потрібно подати спеціальну заяву до органу соціального захисту населення (де громадянин перебуває на квартирному обліку). Також потрібно додати такі документи:
- копії документів, які посвідчують особу;
- копії посвідчень (наприклад, УБД);
Залежно від категорії осіб додатково подаються копії довідки про безпосередню участь в АТО/ООС, довідки військово-лікарської комісії, довідки керівника АТЦ СБУ, ГШ ЗСУ,
– повідомляє КОВА.
- копії довідок про взяття на облік заявника та кожного із членів його родини;
- письмову згоду повнолітніх членів родини про включення їх у розрахунок грошової компенсації;
- документи, які підтверджують родинні стосунки заявника та осіб, що перебувають з ним на квартирному обліку.