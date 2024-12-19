Що потрібно для отримання грошової компенсації на житло

Щоб отримати грошову компенсацію, особа має потребувати поліпшення житлових умов та перебувати на квартирному обліку за місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.

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Грошова компенсація виплачується в порядку черговості постановки на квартирний облік,

– йдеться в повідомленні КОВА.

Як оформити компенсацію

Аби оформити грошову компенсацію, потрібно подати спеціальну заяву до органу соціального захисту населення (де громадянин перебуває на квартирному обліку). Також потрібно додати такі документи:

копії документів, які посвідчують особу;

копії посвідчень (наприклад, УБД);

Залежно від категорії осіб додатково подаються копії довідки про безпосередню участь в АТО/ООС, довідки військово-лікарської комісії, довідки керівника АТЦ СБУ, ГШ ЗСУ,

– повідомляє КОВА.