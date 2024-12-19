Что нужно для получения денежной компенсации на жилье
Чтобы получить денежную компенсацию, лицо должно нуждаться в улучшении жилищных условий и находиться на квартирном учете по месту жительства, сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.
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Денежная компенсация выплачивается в порядке очередности постановки на квартирный учет,
– говорится в сообщении КОВА.
Как оформить компенсацию
Чтобы оформить денежную компенсацию, нужно подать специальное заявление в орган социальной защиты населения (где гражданин состоит на квартирном учете). Также нужно приложить следующие документы:
- копии документов, которые удостоверяют личность;
- копии удостоверений (например, УБД);
В зависимости от категории лиц дополнительно подаются копии справки о непосредственном участии в АТО/ООС, справки военно-врачебной комиссии, справки руководителя АТЦ СБУ, ГШ ВСУ,
– сообщает КОВА.
- копии справок о постановке на учет заявителя и каждого из членов его семьи;
- письменное согласие совершеннолетних членов семьи о включении их в расчет денежной компенсации;
- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, находящихся с ним на квартирном учете.