Какие военные имеют право на бесплатное жилье

Военные имеют право на бесплатное жилье, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

Читайте также Пока доллар дорожает, евро теряет цену: какая на рынке разница в ценах

Обратите внимание! Как оформить такую денежную компенсацию вы можете узнать здесь.

Кто может рассчитывать на денежную компенсацию:

граждане, которые приобрели инвалидность (независимо от группы) из-за получения контузии, ранений, увечья во время участия в Революции Достоинства;

участники АТО/ООС, которые получили инвалидность (независимо от группы) и члены их семей;

участники боевых действий на территории других государств, которые получили инвалидность вследствие войны (I – III группы) и члены их семей.

Также такая компенсация будет предоставляться ВПЛ, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС и которые:

стали участниками боевых действий и члены их семьи;

получили инвалидность вследствие участия в войне и члены их семей.

Что можно купить за полученную денежную компенсацию

Денежная компенсация рассчитывается индивидуально. Ее можно потратить на:

квартиру;

дом с земельным участком.

Обратите внимание! Купить жилье за денежную компенсацию можно как на первичном, так и на вторичном рынке.