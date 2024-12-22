Какие военные имеют право на бесплатное жилье
Военные имеют право на бесплатное жилье, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.
Читайте также Пока доллар дорожает, евро теряет цену: какая на рынке разница в ценах
Обратите внимание! Как оформить такую денежную компенсацию вы можете узнать здесь.
Кто может рассчитывать на денежную компенсацию:
- граждане, которые приобрели инвалидность (независимо от группы) из-за получения контузии, ранений, увечья во время участия в Революции Достоинства;
- участники АТО/ООС, которые получили инвалидность (независимо от группы) и члены их семей;
- участники боевых действий на территории других государств, которые получили инвалидность вследствие войны (I – III группы) и члены их семей.
Также такая компенсация будет предоставляться ВПЛ, принимавшим непосредственное участие в АТО/ООС и которые:
- стали участниками боевых действий и члены их семьи;
- получили инвалидность вследствие участия в войне и члены их семей.
Что можно купить за полученную денежную компенсацию
Денежная компенсация рассчитывается индивидуально. Ее можно потратить на:
- квартиру;
- дом с земельным участком.
Обратите внимание! Купить жилье за денежную компенсацию можно как на первичном, так и на вторичном рынке.