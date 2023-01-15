Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, сообщает 24 Канал.

К теме Дефицит огромен – могут быть экстренные отключения: в Киеве ужасная ситуация со светом

Сроки отключения света могут возрасти

По словам Геруса, в результате массированной атаки 14 января в Украине были повреждены объекты генерации и некоторые подстанции, что повлекло за собой дополнительные трудности для энергосистемы Украины.

Однако все работают над тем, чтобы ограничения электроэнергии были максимально короткими и максимально приближенными к графикам отключений, чтобы можно было к этому как-то адаптироваться и стабильно эту зиму пройти. Поэтому нужно время для восстановления тех повреждений, которые произошли вчера. Энергетики сейчас над этим работают. Будем надеяться, что в ближайшие дни ситуация улучшится,

– отметил председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ.

Он добавил, что часть оборудования для восстановления в Украине заканчивается, а часть приезжает. Этот процесс постоянно продолжается. Он начался еще в октябре – после первого массированного ракетного обстрела объектов энергетики.

"Сколько бы обстрелов не было, какими бы ракетами ни обстреливали – и баллистическими, и крылатыми, и дронами – однако все равно не удается вывести из строя полностью энергосистему Украины. У нас вводятся определенные ограничения подачи, но в целом энергосистема стоит", – заметил Герус.

По его словам, нельзя сказать, что какого-то оборудования для восстановления нет вообще, из-за чего останавливаются работы. В то же время в Украине кое-где есть проблемы с трансформаторами и оборудованием, которое размещено в производственных помещениях теплоэлектростанций.

Однако работа продолжается – государство помогает частным компаниям, а европейские партнеры направляют оборудование и создают соответствующие фонды, деньги из которых направляются на оплату запросов Минэнергетики.

Украинцам следует быть готовыми к аварийным отключениям

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона сообщил, что украинцам необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации электроэнергии после массированного ракетного удара по Украине 14 января. В населенных пунктах будут применяться не только плановые, но и аварийные отключения света.

"Произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", – заявил чиновник.

По его словам, плановые и аварийные отключения будут "продолжаться не один день", ведь ситуация в энергосистеме до сих пор сложная.