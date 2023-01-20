В Укрэнерго отметили, что потребление электричества прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. В то же время из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ выросло производство электроэнергии.
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Какая ситуация со светом в Украине
В Украине снизился дефицит мощности, однако он до сих пор существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть более 75% прогнозируемого потребления.
Причиной дефицита является то, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В Укрэнерго рассказали, что последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Ко всем облэнерго довели лимиты потребления на все сутки.
Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения,
– объяснили энергетики.
Кроме этого, вечером 19 января в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Ее удалось оперативно вернуть в работу.
"Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – отметили специалисты.
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак россиян и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. В то же время, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, ведь находятся под контролем врага. Речь идет о:
- крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС,
- Запорожской ТЭС,
- Луганской ТЭС,
- Углегорской ТЭС,
- Каховской ГЭС.
На временно оккупированных территориях Юга также расположено и большинство ветровых и солнечных электростанций.
"Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулировочные мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас самый большой дефицит", – подытожили в Укрэнерго.
Ситуация со светом может осложниться
- В Верховной Раде предположили, что сроки отключения электроэнергии могут стать больше. Соответствующее мнение озвучил глава Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. По его словам, 14 января враг повредил объекты генерации, а также некоторые подстанции. Это послужило причиной появления дополнительных трудностей для энергетической системы.
- Заметим, что 14 января оккупанты попали в блок тепловой электростанции на Востоке. Кроме того, повреждения получили 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашего государства. Также известно об уничтожении трех магистральных подстанций и одной воздушной линии.
- Ранее 24 Канал рассказывал, как прожить без света несколько дней Эти советы помогут пройти непростые периоды, связанные с ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры.