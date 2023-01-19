Про це під час спільного брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що питання танків залишається актуальним і дуже чутливим.

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Зеленський прокоментував постачання танків

За словами президента, питання танків залежить від багатьох причин, але, на жаль, не залежить від бажання України.

Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано. Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україні потрібна зброя:

або мати велику кількість артилерійських систем,

або не таку саму, як у Росії, але хоча б відповідну, адекватну кількість танків.

Зеленський розповів, що багато країн вже готові надати Україні танки. Проте вони чекають на дозволи від відповідних держав.

"І Польща готова, і Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн, які готові забезпечити навіть невеликою кількістю, яка у них є на озброєнні, танків Україну. І готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії", – пояснив глава держави.

Він підкреслив, що Україна чекає на допомогу партнерів, але водночас наша держава працює над виробництвом власного озброєння.

"Про деталі не готовий говорити, щоб не готувати нашого сусіда", – заявив Зеленський.

Президент додав, що нашій державі наразі недостатньо тієї зброї, яку надають партнери, позаяк від швидкості постачання залежать життя українців.

Чи достатнього того, що дають? Ні, недостатньо. Недостатньо, щоб діяти швидко. Швидкість і час важливі. Кожна хвилина – це людина. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, чим швидше ми зможемо бути більш потужними, тим більше країна збереже наших громадян,

– підсумував президент.

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Київ наполягає на створенні танкової коаліції

Українська влада запропонувала створити так звану "танкову коаліцію". Відповідну спільну заяву опублікували міністр оборони Олексій Резніков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У документі мовиться про те, що Росія може посилити наступальні дії, тому військовим потрібно більше техніки, зокрема танків. Високопосадовці згадали, що Британія ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, проте цього недостатньо.

Нашій державі насамперед потрібно більше танків Leopard 2. Вони є на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.



Що потрібно знати про танки Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу