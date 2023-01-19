Про це президент Володимир Зеленський сказав під час "Українського сніданку" в Давосі. Глава держави перерахував, яка зброя необхідна Україні.
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Україна передала партнерам список зі зброєю, яку потребує
За словами Зеленського, Україні потрібні артилерійські системи, а також снаряди, які наразі в дефіциті.
Дуже важливі речі, коли ти перегортаєш сторінку цієї війни. Тобто ти просуваєшся і технологічно вперед. Потрібні відповідні системи, про які всі знають,
– сказав президент.
Він додав, що йдеться про системи, які можуть працювати на більшу дистанцію. Зеленський наголосив, що нашим воїнам потрібна далекобійна зброя, щоб дістати ворога не на території Росії, а на тимчасово окупованих землях України, звідки летять ракети та йде артилерійський обстріл.
Президент навів приклад деокупованого Херсону, який Росія обстрілює з лівого берега Херсонської області.
"На іншому березі стоїть артилерія та відповідна зброя. На такій відстані, куди ми не можемо дотягнутися. Абсолютно справедливо дотягнутися і захистити наших людей", – сказав глава держава.
Зеленський заявив, що Україні, щоб дістати ворога, потрібна відповідна зброя, яка є в партнерів. Він розповів, що в держав-партнерів є конкретний лист зі списком, що потрібно Україні.
Партнери посилюють Україні на тлі ймовірного наступу Росії
- Військово-політичне керівництво Росії, ймовірно, готується до нового великого наступу на Україну найближчим часом. Росіяни готують близько 200 тисяч військових і планують розширити армію.
- На цьому тлі партнери почали збільшувати військову підтримку України. США, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні ЗРК Patriot. Наша держава отримає 3 батареї.
- Крім того, Польща виділить Україні роту танків Leopard 2, а Британія передасть танки Challenger 2. Наша країна вперше отримає БМП від США та Німеччини. Також БМП надійдуть від Швеції.
- Іноземні ЗМІ вважають, що Захід готує Україну до нового наступу Росії. Повідомляється, що велике значення буде мати саме наявність в Україні танків.