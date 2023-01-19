Володимир Зеленський під час "Українського сніданку" в Давосі відповів на запитання про наміри щодо звільнення Криму. Глава держави заявив, що ціль України – деокупувати всі тимчасово захоплені Росією території.

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Український лідер наголосив, що для визволення Криму українським військовим потрібна західна далекобійна зброя.

Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею. Крим є нашою територією. Це наше море. І наші гори. Дайте нам важку зброю, ми повернемо наше,

– заявив президент.

Крім того, Зеленський додав, що в Росії ще є можливість вийти з усієї території, яку російські війська, починаючи з 2014 року, окупували. Президент України додав, що Росія ще може зберегти життя своїх же людей.

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