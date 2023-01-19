Владимир Зеленский во время "Украинского завтрака" в Давосе ответил на вопрос о намерениях по освобождению Крыма. Глава государства заявил, что цель Украины – деоккупировать все временно захваченные Россией территории.

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Украинский лидер подчеркнул, что для освобождения Крыма украинским военным нужно западное дальнобойное оружие.

Это не намерение. Это наша земля. Наша цель деоккупировать все наши территории. Крым – наша земля. Крым является нашей территорией. Это наше море. И горы наши. Дайте нам тяжелое оружие, мы вернем наше,

– заявил президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что у России еще есть возможность выйти со всей территории, которую российские войска, начиная с 2014 года, оккупировали. Президент Украины добавил, что Россия еще может сохранить жизнь своих людей.

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