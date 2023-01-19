Відповідну заяву Джонсон зробив під час "Українського сніданку" в Давосі. Колишній лідер Британії не погодився з риторикою, що Захід не має робити більшого, щоб не спровокувати Путіна.

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Джонсон просить сконцентрувати увагу на Україні, а не на Путіні

"Деякі люди говорять, що ми не маємо робити більше, не маємо провокувати Путіна. Однак ця людина веде війну проти цивільного населення. До того ж нам не потрібна ця торгівля, у якій Путін хоче представити своє ядерне протистояння між НАТО та Росією", – сказав Джонсон.

Він переконаний, що Кремль шантажує світ ядерною зброєю, але Путін не піде на її застосування, адже тоді Росія опиниться у тотальній ізоляції.

Він не буде використовувати ядерну зброю! Він фактично, як хлопець у Дікенса – хоче, щоб ми просто думали, що він це зробить, але він ніколи цього не зробить. Адже і Індія, і Китай, і інші від нього тоді відвернуться. І він це розуміє. І це лякає росіян, тому він цього не буде робити. Припиніть думати про діалог!,

– наголосив британський політик.

Також Джонсон розкритикував політиків, які думають про те, як зберегти "обличчя Росії".

"Це не наша робота думати про Кремль! Не наша робота в тому, щоб стати його політичними секретарями. Ми не повинні думати про його кар’єру, або хто буде його наступником", – підкреслив він.

Натомість Джонсон наголосив, що світ повинен зосередитись на допомозі Україні та надати українцям інструменти, які потрібні, щоб завершити війну.

Дайте їм танки! Дайте HIMARS! Бо тут нічого ми не втрачаємо! І, найважливіше, ми продовжуємо недооцінювати і можливість, і бажання українців боротися, захищати свою Батьківщину. Ми не зрозуміли цього з самого початку. Фокусуйте увагу на Україні, а не на Путні,

– резюмував Джонсон.

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс підтримав слова Джонсона. "Ризик ескалації нас не має непокоїти, нам треба думати, як змінити "червоні лінії", а не як не перетнути їх", – сказав він.

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