Соответствующее заявление Джонсон сделал во время "Украинского завтрака" в Давосе. Бывший лидер Британии не согласился с риторикой, что Запад не должен делать больше, чтобы не спровоцировать Путина.

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Джонсон просит сконцентрировать внимание на Украине, а не на Путине

"Некоторые люди говорят, что мы не должны больше делать, не должны провоцировать Путина. Однако этот человек ведет войну против гражданского населения. К тому же нам не нужна эта торговля, в которой Путин хочет представить свое ядерное противостояние между НАТО и Россией", – сказал Джонсон.

Он убежден, что Кремль шантажирует мир ядерным оружием, но Путин не пойдет на его применение, ведь тогда Россия окажется в тотальной изоляции.

Он не будет использовать ядерное оружие! Он фактически, как парень у Диккенса – хочет, чтобы мы просто думали, что он это сделает, но он никогда этого не сделает. И ведь Индия, и Китай, и другие от него тогда отвратятся. И он это понимает. И это пугает россиян, потому он этого не будет делать. Прекратите думать о диалоге!

– подчеркнул британский политик.

Также Джонсон раскритиковал политиков, думающих о том, как сохранить "лицо России".

"Это не наша работа думать о Кремле! Не наша работа в том, чтобы стать его политическими секретарями. Мы не должны думать о его карьере или кто будет его преемником", – подчеркнул он.

Джонсон подчеркнул, что мир должен сосредоточиться на помощи Украине и предоставить украинцам инструменты, которые нужны, чтобы завершить войну.

Дайте им танки! Дайте HIMARS! Потому что здесь ничего мы не теряем! И, самое важное, мы продолжаем недооценивать и возможность, и желание украинцев бороться, защищать свою Родину. Мы не поняли этого с самого начала. Фокусируйте внимание на Украине, а не на Путне,

– резюмировал Джонсон.

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс поддержал слова Джонсона. "Риск эскалации нас не должен беспокоить, нам нужно думать, как изменить "красные линии", а не как не пересечь их", – сказал он.

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