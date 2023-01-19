Соответствующее заявление Джонсон сделал во время "Украинского завтрака" в Давосе. Бывший лидер Британии не согласился с риторикой, что Запад не должен делать больше, чтобы не спровоцировать Путина.
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Джонсон просит сконцентрировать внимание на Украине, а не на Путине
"Некоторые люди говорят, что мы не должны больше делать, не должны провоцировать Путина. Однако этот человек ведет войну против гражданского населения. К тому же нам не нужна эта торговля, в которой Путин хочет представить свое ядерное противостояние между НАТО и Россией", – сказал Джонсон.
Он убежден, что Кремль шантажирует мир ядерным оружием, но Путин не пойдет на его применение, ведь тогда Россия окажется в тотальной изоляции.
Он не будет использовать ядерное оружие! Он фактически, как парень у Диккенса – хочет, чтобы мы просто думали, что он это сделает, но он никогда этого не сделает. И ведь Индия, и Китай, и другие от него тогда отвратятся. И он это понимает. И это пугает россиян, потому он этого не будет делать. Прекратите думать о диалоге!
– подчеркнул британский политик.
Также Джонсон раскритиковал политиков, думающих о том, как сохранить "лицо России".
"Это не наша работа думать о Кремле! Не наша работа в том, чтобы стать его политическими секретарями. Мы не должны думать о его карьере или кто будет его преемником", – подчеркнул он.
Джонсон подчеркнул, что мир должен сосредоточиться на помощи Украине и предоставить украинцам инструменты, которые нужны, чтобы завершить войну.
Дайте им танки! Дайте HIMARS! Потому что здесь ничего мы не теряем! И, самое важное, мы продолжаем недооценивать и возможность, и желание украинцев бороться, защищать свою Родину. Мы не поняли этого с самого начала. Фокусируйте внимание на Украине, а не на Путне,
– резюмировал Джонсон.
Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс поддержал слова Джонсона. "Риск эскалации нас не должен беспокоить, нам нужно думать, как изменить "красные линии", а не как не пересечь их", – сказал он.
Джонсон призвал помочь Украине на фоне предполагаемого наступления России
- В конце 2022 главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовит 200 тысяч военных, чтобы начать новое наступление. Кроме того, российское минобороны объявило о намерении в течение трех лет увеличить численность армии до 1,5 миллиона человек.
- На фоне мобилизации в России западные партнеры нарастили военную поддержку Украины. Самое важное, что Киеву удалось снять табу на поставку танков, БМП и ПВО.
- В частности, впервые Украина получит сразу три ЗРК Patriot. Системы ПВО предоставят США, Германия и Нидерланды. Кроме того, Украина получит танки Leopard 2 и Challenger 2 и БМП Marder.
- Президент Польши Анджей Дуда в Давосе заявил что крайне важно предоставить Украине современные танки и ракеты, чтобы наша страна выстояла во время нового наступления России. Сообщалось, что в кулуарах в Давосе оказывается давление на канцлера Германии Олафа Шольца по поводу передачи Украине танков Leopard 2.