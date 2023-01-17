Высказывания генсека НАТО проанализировали в Институте изучения войны (ISW). Сообщается, что заявление Столтенберга поддерживает оценку ISW от 15 января о том, что Кремль, вероятно, намерен совершить решительные стратегические действия в 2023 году.

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В то же время, аналитики подчеркивают, что заявление Столтенберга не означает, что война находится в завершающей фазе или что российские силы планируют задействовать все имеющиеся ресурсы в будущих действиях.

В ISW напомнили о заявлении представитель ГУР Андрея Юсова, отметившего, что президент России Владимир Путин признал, что российские войска не могут быстро захватить Украину и рассматривает возможность ведения затяжной войны на истощение.

Аналитики ISW 15 января также отметили, что Кремль сохраняет свои долгосрочные максималистские цели захвата Украины и, по-видимому, рассматривает несколько вариантов действий для достижения этих целей.

Кроме того, в вашингтонском институте напомнили, что Столтенберг отверг неоднократные опасения канцлера Германии Олафа Шольца о том, что снабжение Западом оружия Украине может привести к ядерной эскалации.

Столтенберг заявил, что "риск применения ядерного оружия низкий" и что страны, включая Китай, передали Кремлю, что "ядерное оружие не должно применяться" в Украине.

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