Висловлювання генсека НАТО проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW). Повідомляється, що заява Столтенберга підтримує оцінку ISW від 15 січня про те, що Кремль, ймовірно, має намір зробити рішучі стратегічні дії у 2023 році.

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Росія може вдатися до рішучих стратегічних дій у 2023 році

Водночас аналітики підкреслюють, що заява Столтенберга не означає, що війна перебуває у завершальній фазі або що російські сили планують задіяти всі наявні ресурси у майбутніх діях.

В ISW нагадали про заяву представник ГУР Андрія Юсова, який зазначив, що президент Росії Владімір Путін визнав, що російські війська не можуть швидко захопити Україну, та розглядає можливість ведення затяжної війни на виснаження.

Аналітики ISW 15 січня теж зазначили, що Кремль зберігає свої довгострокові максималістські цілі захоплення України і, мабуть, розглядає кілька варіантів дій задля досягнення цих цілей.

Крім того, у вашингтонському інституті нагадали, що Столтенберг відкинув неодноразові побоювання канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що постачання Заходом зброї Україні може призвести до ядерної ескалації.

Столтенберг заявив, що "ризик застосування ядерної зброї є низьким" і що країни, включаючи Китай, передали Кремлю, що "ядерна зброя не повинна застосовуватися" в Україні.

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