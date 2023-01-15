Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, Путін планував швидку війну, однак Росії не вдалося захопити Україну.
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В інтересах України швидко закінчити війну
"Ця концепція так званої "спецоперації", насправді грубого вторгнення на територію України, полягала в наступному – Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засобу супротивника і взагалі план так званої "спецоперації" – це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не сталося", – сказав Юсов.
Представник ГУР заявив, що раніше Путін не планував війну на виснаження. Проте ситуація змінилася на тлі подій на фронті, внаслідок чого Росії потрібно ставати на "військові рейки".
Вони мобілізують усі резерви та кошти. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру військової економіки на території Росії. Безумовно, це те, до чого готується Путін,
– зазначив Юсов.
Натомість в Україні, як наголосив представник розвідки, протилежне завдання. "Саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ні Україні, ні всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна", – заявив Юсов і додав, що зараз важливо акумулювати сили та ресурси, щоб завершити війну цьогоріч.
Україна готується до нового наступу Росії
- У Росії триває підготовка ще близько 200 тисяч військових, які невдовзі можуть бути кинути на фронт. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний інформував, що Росія готує новий великий наступ, ймовірно, навесні.
- Через це західні партнери почали готувати Україну до відбиття нових спроб Росії загарбати ще більше територій. В останні тижні Києву вдається знімати табу на постачання важкої техніки, яку донедавна на Заході відмовлялися надавати Україні.
- Україна нарешті отримає танки Leopard 2 і Challenger 2, а також бойові броньовані машини від США та Німеччини й дві батареї ЗРК Patriot.
- В Україні, за словами офіційних осіб, бронетехніка відіграватиме ключову роль у боях за контроль над великими містами на Сході, що межують із Росією. Повідомляється, що без танків Україна навряд чи зможе відвоювати значні території.