Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, влітку було ухвалено закон про мобілізацію економіки Росії, а наприкінці літа – постанову уряду. І лише зараз, через пів року, росіяни починають виконувати відповідні заходи.

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Росія не може впоратись з навалою мобілізованих

На думку військового експерта, це інерційність бюрократичної машини країни-агресорки.

Він припустив, що промисловість може перейти на мобілізаційні рейки влітку, а можливо ближче до осені цього року.

Це може свідчити про те, що Путін все ж таки готується оголосити воєнний стан в Росії і скоріш за все загальну мобілізацію із закриттям кордонів. Вочевидь він не зможе уникнути цих заходів,

– вважає Жданов.

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Втім, військовий експерт зауважив, що зараз складно зрозуміти, кого і куди окупанти будуть мобілізовувати у таких масштабах.

"Тим паче з огляду на те, що вони не можуть впоратися з сьогоднішньою навалою мобілізованих і у них постійно виникають проблеми", – підкреслив Олег Жданов.

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