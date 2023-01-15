Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, влітку було ухвалено закон про мобілізацію економіки Росії, а наприкінці літа – постанову уряду. І лише зараз, через пів року, росіяни починають виконувати відповідні заходи.
Зверніть увагу Путін хоче підняти призовний вік: британська розвідка пояснила, що замислив тиран
Росія не може впоратись з навалою мобілізованих
На думку військового експерта, це інерційність бюрократичної машини країни-агресорки.
Він припустив, що промисловість може перейти на мобілізаційні рейки влітку, а можливо ближче до осені цього року.
Це може свідчити про те, що Путін все ж таки готується оголосити воєнний стан в Росії і скоріш за все загальну мобілізацію із закриттям кордонів. Вочевидь він не зможе уникнути цих заходів,
– вважає Жданов.
Чи вдасться Росії уникнути воєнного стану та загальної мобілізації: дивіться відео
Втім, військовий експерт зауважив, що зараз складно зрозуміти, кого і куди окупанти будуть мобілізовувати у таких масштабах.
"Тим паче з огляду на те, що вони не можуть впоратися з сьогоднішньою навалою мобілізованих і у них постійно виникають проблеми", – підкреслив Олег Жданов.
Що відбувається в країні-агресорці: важливе
- Окупанти готуються до переведення Росії у воєнний стан. За даними ГУР, про це свідчать проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу.
- В Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Крім того, російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів.
- У Росії виникла проблема через нестачу обладнання та технологій. Тому диктатор Владімір Путін шукає цапів-відбувайлів. Нещодавно він розкритикував віцепрем'єра Росії Дениса Мантурова за те, що підприємства авіаційної галузі не отримують держзамовлення.