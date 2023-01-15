Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на стриме своего ютуб-канала, сообщает 24 Канал. По его словам, летом был принят закон о мобилизации экономики России, а в конце лета – постановление правительства. И только сейчас, полгода спустя, россияне начинают выполнять соответствующие мероприятия.
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Россия не может справиться с наплывом мобилизованных
По мнению военного эксперта, это инерционность бюрократической машины страны-агрессора.
Он предположил, что промышленность может перейти на мобилизационные рельсы летом, а возможно, ближе к осени этого года.
Это может свидетельствовать о том, что Путин все же готовится объявить военное положение в России и, скорее всего, всеобщую мобилизацию с закрытием границ. Очевидно он не сможет избежать этих мер,
– считает Жданов.
Удастся ли России избежать военного положения и всеобщей мобилизации: смотрите видео
Впрочем, военный эксперт отметил, что сейчас сложно понять, кого и куда оккупанты будут мобилизовывать в таких масштабах.
"Тем более, учитывая, что они не могут справиться с сегодняшним наплывом мобилизованных и у них постоянно возникают проблемы", – подчеркнул Олег Жданов.
Что происходит в стране-агрессоре: важное
- Оккупанты готовятся к переходу России на военное положение. По данным ГУР, об этом свидетельствуют проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса.
- В России увеличили выплаты самой бедной части населения. Кроме того, российские военные также получат единовременную выплату. Но несмотря ни на что, это не спасет русский народ от общего обнищания и падения доходов
- В России возникла проблема из-за нехватки оборудования и технологий. Поэтому диктатор Владимир Путин ищет козлов отпущения. Недавно он раскритиковал вице-премьера России Дениса Мантурова за то, что предприятия авиационной отрасли не получают госзаказ.