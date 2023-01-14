По наблюдениям военной разведки Украины Россия проводит подготовку к длительной войне. Об этом пишет 24 Канал.

Читайте также Резников прогнозирует большое наступление россиян весной

Оккупанты готовятся к переводу России на военное положение. В частности, по данным ГУР, об этом свидетельствуют проведенные Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса.

Они ориентированы на усиление потенциала вооруженных сил страны-агрессора. Кроме того, на создание условий для проведения операций, которые были спланированы еще в самом начале войны, впрочем, оккупационные войска реализовали их неудачно.

Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС России Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке России к продолжению широкомасштабной долговременной войны,

– подчеркнули в ГУР.

Читайте также Публичное унижение Пригожина: почему Путин спас Шойгу с Герасимовым и начал топить Суровикина

Россия пытается создать 2-миллионную армию