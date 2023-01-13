Громкое и публичное понижение генерала Суровикина с должности главы российской группировки войск в Украине совсем не случайно совпало с целым рядом событий на Донбассе. Провал Евгения Пригожина на бахмутском направлении представители российской минобороны успешно использовали для возвращения своих позиций в Кремле.

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При этом топить путинского повара в Москве теперь будут с тройной силой – чтобы в дальнейшем никаких мечтаний о захвате власти у него не возникало.

ФСБшники грызутся с армейцами

Последствия очередной перестановки кроватей в русском борделе невозможно оценивать без анализа того, как именно сирийский мясник Суровикин появился в кресле командующего оккупационными силами.

В начале полномасштабного вторжения кремлевские фанерные генералы оценивали возможности собственной армии и других подразделений как невероятно готовых к покорению Украины. Представители ФСБшной башни Кремля говорили Путину о том, что готовность нашего государства к сопротивлению низка, а минобороновские холуи расписывались в силе всех армейских группировок. При этом какого-то жесткого противостояния между этими кланами почти не было, потому что с 2014 года они достигли баланса и поделили все коррупционные рынки. Более того, эти два ведомства враждовали с Росгвардией в целом и с кадыровцами в частности, что четко отразилось при попытках атаковать Киев: ФСБшники активно делились геолокациями наемников чеченского Иуды с украинскими спецслужбами, а генералы минобороны посылали внутренние войска на убой прорываться к украинской столице со щитами и дубинками.



Росгвардейцев отправляли на убой вполне сознательно / Фото "Радио Свобода"

Казалось бы, и российская служба безопасности, и все руководство минубийства заинтересованы в уничтожении своих конкурентов в лице Золотова, а также в захвате Украины для получения возможностей воровать уже с учетом новых рынков. Впрочем, этого не произошло.

Оккупационные силы получили достойное сопротивление и потерпели сокрушительное поражение на первом этапе большой войны, из-за чего между ними и началась кровавая грызня.

Взаимные обвинения друг друга в провалах, а также необходимость выбрать виновного в поражениях привели к тому, что между Шойгу и его подчиненными, а также ФСБшниками началась большая междоусобица.

Первыми ее проявлениями можно назвать усиление нытья Стрелкова-Гиркина с критикой Путина и всех фанерных генералов. Мол, если бы фюрер не слушал ряженых героев колчаковских фронтов, Украину бы уже захватили, а так уверенно идем к поражению.



Гиркин – представитель силовой структуры ФСБ / Фото из фейсбука Дениса Казанского

А вот в дальнейшем на горизонте появилась фигура Пригожина, звезда которого быстро вспыхнула и в ближайшее время может так же быстро угаснуть.

Повар Путина, являющийся креатурой ФСБшников, в начале полномасштабной войны был далеко не последним человеком в России, однако к серьезному участию в боевых действиях в Украине его наемников не допускали – некоторые подряды выполняли лишь отдельные отряды элиты "вагнеровцев". Когда всем стало понятно, что для хоть какого успеха на фронтах россиянам нужны вообще все имеющиеся силы, бойцов Пригожина и начали привлекать все больше и больше, а его политическое влияние росло невероятно быстро.



Пригожин на время стал креатурой ФСБ на место Шойгу / Фото с российских пропагандистских сайтов

Кулуарная борьба, доносы Путину и критика Шойгу с его окружением вместе с многочисленными "жестами доброй воли" принесли ФСБшникам свои плоды. Владелец карманной армии начал играть в войне значительную роль, получил доступ к безграничным человеческим ресурсам, авиации и бронетехнике. Параллельно с этим росли его политические амбиции. Он и его кураторы мечтали перехватить руководство минобороны и окончательно расправиться со своими конкурентами или даже подвинуть Путина в нужный момент. К этому клану, который, казалось, вот-вот выйдет победителем в кулуарной войне, примкнули Кадыров, некоторые недовольные Кремлем олигархи, а также мелкие фигуры типа Пушилина.

Судя по всему, окончательно доверие бункерного к Шойгу, Герасимову, Лапину и другим переоцененным фельдмаршалам подорвало масштабное контрнаступление ВСУ на Харьковщине, когда россияне за несколько суток потеряли огромную территорию, которую захватывали многие месяцы. Кроме того, прорыв Сил обороны Украины на этом направлении умножил влажные мечты оккупантов быстро выйти на границы Донбасса на ноль.



Освобождение Харьковщины положило конец надежды рашистов захватить северный Донбасс / Фото Defence Express

Чувствуя слабость оппонентов, ФСБшные генералы действовали в кабинетах, а Пригожин и Кадыров выплескивали гнев на минобороновских приспешников в публичной плоскости. Именно это привело к тому, что в борделе атакующей стороны в очередной раз переставили кровати.

Так из-под присыпанных сирийским песком бомбардировщиков вылез Суровикин. Генерал, у которого очень тесные связи с российскими спецслужбами. Мясник, запомнившийся сокрушительной борьбой с гражданским населением Сирии, а также масштабными распилами денег вместе с "вагнеровцами" во время этой операции.

Суровикин только помог Украине укрепиться

Назначение Суровикина на должность руководителя российских группировок сразу же распиарили во всех российских СМИ. Особенно в подконтрольных ФСБ и лично Пригожину. Мол, вот теперь произойдет тот самый удар по центрам принятия решений, Россия скоро победит, а все адепты СССР смогут слиться в патриотическом поцелуе под крики "Гойда!"

На несколько месяцев ФСБшники получили возможность командовать "парадом" оккупационных войск, а Суровикин сразу принялся реализовывать новую тактику войны против Украины.

Пользуясь наличием в России большого количества ракет, он первым шагом отдал приказ погрузить нашу страну в темноту и нанести удары по энергетической системе. Впрочем, параллельно с этим ему пришлось сразу же анонсировать "принятие трудных решений" в Херсонской области.



После назначения Суровикина россиянам пришлось почти сразу убегать с правобережья Херсонщины / Скриншот InformNapalm

И пока пилоты стратегической авиации демонстрировали свою сноровку по борьбе с трансформаторами и павербанками, на фронтах у россиян продолжало не складываться. Под давлением ВСУ оккупанты сбежали из Херсона и получили по лицу в Луганской области, едва сумев остановить продвижение украинских защитников благодаря нашествию чмобиков. В это же время главарь вагнеровцев Пригожин стал руководителем фактически единственной группировки, которая могла продемонстрировать Кремлю хоть какое-нибудь продвижение на линии фронта.

Благодаря заградительным отрядам, огромной концентрации артиллерии и бесконечным запасам "пушечного мяса" глава группы "Вагнера" на короткое время стал символом могущества России. Лучи надежды захватчиков на победу на фоне отсталых фанерных генералов с их непутевыми потугами принести Путину военные достижения. Он взял на себя гарантии за очень короткий срок захватить Бахмут, обещал выйти на границы Донбасса, а параллельно начал готовиться к возможному путчу в Москве.



Пригожин прокладывал себе политический путь в Кремль благодаря нашествию зэков на Бахмут / Фото "Цензор.НЕТ"

Впрочем, ФСБшники не учли, что Путин панически опасается оппозиции. Не сбежавшей из России и что-то там рассказывающей о необходимости сохранить их страну, а настоящей доморощенной с авиацией, артиллерией и большим количеством преданных наемников. И диктатор хоть и отбросил своего друга Шойгу куда подальше, окончательно от его влияние не избавился.

Невероятно героические действия бахмутского гарнизона, десятки тысяч погибших с российской стороны, а также финт с сокращением подвоза боеприпасов для "вагнеровцев" изрядно подрезали Пригожину крылья. К тому же тактика Суровикина не просто не принесла россиянам желаемый результат, а подействовала ровно наоборот.

Если в начале своей карьеры "Генерал Армагеддон" противодействовал стране без современных систем ПВО, тяжелой бронетехники и с достаточно вялой поддержкой стран Запада, в конце своего феерического управления благодаря показательной войне с гражданским населением он получил противника с NASAMS, Iris-T, Crotale, Gepard и гарантиями на по меньшей мере две батареи Patriot. Более того, еще и ракетные запасы орды уменьшились кое-где до критических показателей.



Откровенно террористическая тактика Суровикина не сломила Украину, но коренным образом усилила ее вооружение / Фото ГСЧС Украины в Киеве

Кроме того, именно действия Суровикина укрепили коалицию цивилизованных стран и ускорили принятие решения об обеспечении ВСУ новейшими БМП и танками. Словом, таких аргументов для наших дипломатов по укреплению Украины не предоставил ни один из российских генералов.

Пригожинское войско могут добивать до полного развала

В сочетании с провалом на едва ли не единственном перспективном для россиян направлении эти факты и стали для Кремля решающими на этом этапе войны. Именно поэтому Путин и решил присадить обнаглевших ФСБшников и достать из своего ящика нафталиновых Шойгу, Лапина и Герасимова. А те начали действовать еще до объявления новых старых назначений.

Кстати говоря В Генштабе отреагировали на замену Суровикина на Герасимова

Попытки Пригожина спасти ситуацию и одержать хоть какую-нибудь победу, срыв этими действиями "решительного наступления" на Бахмут закончились тем, что "вагнеровцы" действительно зашли в Соледар. Впрочем, вместо того чтобы отправить свежие силы чмобиков и десантников в наступление на соседнем участке фронта, минобороновские чиновники решили попытаться окружить город. И таким образом зэки и наемники Пригожина оказались в ловушке: с одной стороны им противодействуют Силы обороны Украины, а с флангов и сзади находятся армейцы, которые вряд ли позволят своим врагам отступить в случае чего.

Поэтому фактически по состоянию на 12 января в Соледаре происходит плановое перемалывание отрядов группы "Вагнера", что может закончиться даже прекращением ее существования.

Кроме того, в Кремле начали усиливать другие частные военные компании, чтобы в дальнейшем не концентрировать серьезную силу в одних руках.

Принесет ли полководец Герасимов победу Путину?

Тот факт, что группа Шойгу вернула себе единоличное управление оккупационными войсками, может означать как переход России к новой тактике войны, так и сохранение существующей.

Совершенно точно можно утверждать лишь одно: при любом командующем оккупанты и дальше будут делать ставку на забрасывание Сил обороны Украины "пушечным мясом". С техникой, без нее, с винтовками или исключительно с гранатами или штык-ножами, захватчики постараются хотя бы выйти на границы Донбасса. Потому что России нужны победы, а их как таковых нет.



Герасимов и Шойгу снова на коне. А Пригожин – под конем / Фото с российских пропагандистских сайтов

Конечно, вероятно, что именно во время правления Герасимовым путинская орда попытается снова атаковать Киев или даже двинется на Волынь. Или вообще попытается повторить свои прошлогодние достижения от 24 февраля и задействует все свои возможности для наступления со всех сторон. Имя человека, который будет руководить сводной группировкой ВС России, наемниками, росгвардейцами и зэками здесь вообще не важно. Тем более, что все, кто будет сейчас возглавлять контингент вторжения, уже руководили им раньше. Так что, судя по всему, у Путина банально нет альтернативы тем фигурам, которые уже когда-то демонстрировали ему свои несуразные способности.

А вот чем закончится склока между ФСБшниками и другими башни Кремля – вопрос гораздо более интересный. Ведь когда казалось, что Шойгу и его окружение уже окончательно исчезают, оказалось, что внутренние разборки в русской верхушке только усиливаются. Поэтому наблюдать за тем, к какой партии будет переходить Путин в случае появления новых кандидатур, способных перехватить у него власть, будет очень и очень весело. А еще более увлекательными будут действия Пушилина, почти полностью "легшего" под Пригожина и Кадырова, а теперь он должен ползать перед новыми кураторами Донбасса для сохранения своей жизни.