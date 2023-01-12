По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, значительное усиление Пригожина в политическом плане, а также непрерывный его пиар во многих подконтрольных ему псевдоСМИ привели к тому, что повар Путина начал почти скрытую подготовку к кулуарному перевороту в России. Откровенный бандит с отсутствующей совестью пытается заручиться поддержкой олигархических кланов, стремительно беднеющих из-за путинской войны.
Смотрите также Так уже было: зачем на самом деле Пригожину ЧВК "Вагнера"
Пригожин вошел в открытое противостояние с министерством обороны России, а также с рядом российских олигархических кланов, поддерживающих Шойгу, поэтому, таким образом он пытается не только усилить свои политические позиции, но и получить дополнительные возможности для финансирования своей кампании.
Обещает обанкротить ближайшее окружение Путина
- По данным украинских спецслужб, Пригожин с конца прошлого года ведет переговоры с рядом так называемых "обиженных" олигархов, которые поняли, насколько разрушительна для их бизнеса политика Кремля.
- Речь идет в частности о Геннадии Тимченко, Алишере Усманове, Сергее Мндоянце и других предпринимателях, которые согласно немецкому изданию Bild, пытаются дистанцироваться от Путина.
- Пригожин в разговорах и переписке с недовольными олигархами, называет Путина "стариком, который окончательно сошел с ума", а также тем, кто "ведет Россию к распаду". Он указывает на то, что из-за развязанной диктатором войны "почтенные люди потеряли свое влияние и возможность честно зарабатывать".
- За оказание финансовой поддержки группе "Вагнера" Пригожин пообещал устроить олигархам масштабное перераспределение всех российских рынков как только Россия избавится от Путина.
- По словам владельца карманной армии, он накапливает огромные ресурсы, которые позволят ему беспрепятственно захватить власть в России в том случае, если режим окончательно сломается. Тогда олигархи, которые поддержали Пригожина, смогут получить от него множество преференций.
В частности, Пригожин предлагает миллиардерам заключить с ним неофициальный договор о финансировании группы Вагнера. За одноразовую плату в 20 миллионов долларов с последующими выплатами по 5 миллионов в месяц он гарантирует каждому олигарху "защиту" в послепутинской России. Кроме того, главарь бандформирования без намеков утверждает, что после захода на престол он будет расправляться со всем окружением Путина, которое сейчас не поддержит его. Речь идет о национализации всех активов другой башни Кремля с последующей их передачей в управление пригожинским компаньонам.
Фактически же Пригожин собирается превратить Россию в обширную Северную Корею, где он займет место диктатора. Именно для этого ему и нужны преданные и обученные наемники, способные выполнять любые преступные приказы.
При этом деньги олигархов позволят ему усилить набор в свою частную армию, а также ее тренировку. И пока Пригожин на Донбассе будет приобретать политические баллы за счет нашествия зэков, в России и на второй линии фронта будет продолжаться подготовка будущих путчистов, чтобы в нужный момент все это войско могло развернуться и появиться где-то в Москве со своими танками, самолетами и артиллерией. Расчет Пригожина состоит в том, что ни один кремлевский клан не сможет ничего противопоставить его армии. Ведь ВС России практически полностью разбиты и в случае мятежа вряд ли будут подчиняться хотя бы кому-то из фанерных генералов, а бойцы Росгвардии не будут сопротивляться из-за страха. К тому же владелец группы "Вагнера" заручился поддержкой Кадырова, чье тикток-войско очень боятся российские правоохранители.
"Вагнеровцы" претендуют на деньги из государственных компаний
Несмотря на то, что Пригожин фактически готовится вонзить Путину нож в спину, сейчас он вполне послушный его вассал. И пытается расшатать доверие кремлевского диктатора к ФСБшникам и представителям минобороны. Кроме возможности набирать в свою армию зэков, получать тяжелое вооружение и ресурсы содержания группировки, владелец группы "Вагнера" пытается выбить себе дополнительное финансирование.
Актуально В ISW уличили ложь Пригожина: хочет скрыть реальные цели в Бахмуте
Речь идет о части средств, которые российские власти собираются привлечь от разных компаний для своих военных нужд. Пригожин пытается доказать, что без его штурмовых отрядов Россия уже давно проиграла бы эту войну. К тому же непрерывные нашествия зэков на позиции ВСУ значительно экономят государству-агрессору расходы на компенсации за погибших, а также уменьшают количество "двухсотых" в регулярном войске. Именно благодаря этой аргументации он в ближайшее время надеется получить от российского правительства дополнительное финансирование своего войска.
Таким образом складывается такая ситуация, что Путин фактически сам финансирует группировку, которая готовится захватить власть и довести все ее окружение до банкротства в любой по-настоящему удобный для этого момент.