Параллель с Грузией
Это грузинский криминальный авторитет, который в самом конце 1980-х, предчувствуя веселые времена, создал военизированную организацию "Мхедрион". Впоследствии она стала чем-то средним между частной армией и организованной преступной группой.
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В 1991 году в Грузии началась гражданская война. Здесь "Мхедрион" и пригодились. Люди Иоселиани активное участие в свержении законного президента Гамсахурдиа. После этого власть в Грузии захватила военная хунта, а Джаба на время стал одним из самых влиятельных людей в стране.
Вот уголовник Пригожин с его "Вагнером" – это то же самое. Свою армию он создает явно не для захвата Украины, а с прицелом на дальнейшие события в России.
Угрожает ли Пригожин Путину
- Все чаще разные эксперты склоняются к мнению, что Евгений Пригожин может использовать свою ЧВК в собственных, а не путинских целях.
- Однако российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Пригожин играет на руку Путину. Он активно критикует российских политиков, потому что именно президент позволяет ему это делать. Для главы Кремля выгодно, чтобы в его кругах все друг друга ненавидели.
- Более того, Фейгин отмечает, что Пригожин вообще не представляет угрозы для Путина. Мол, как только бизнесмен перестанет быть выгодным для президента, его заменят.