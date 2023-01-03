Американские аналитики института изучения войны проанализировали новогодние поздравления кремлевского диктатора и основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Отмечают, что даже в России скептически относятся к видеообращению президента.

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Как в России отреагировали на новогоднее поздравление Путина

Инсценированное новогоднее обращение российского президента СМИ восприняли с критикой. Кроме того, несколько российских военных блоггеров усилили эту критику в социальных сетях.

Речь идет об использовании Путиным массовки "проверенных" актеров. Более того, на видео видно, что кремлевский диктатор физически не находился рядом со своим фоном.

Вероятнее всего, российский президент снимался на хромакее, а видео с ним наложили на стоящих позади него актеров. В ISW утверждают, что это может означать, что Путин "не на связи".

Гиркин сравнил Путина и Пригожина

Российские военные блоггеры были в восторге от появления Пригожина на передовой во время новогодних праздников.

Бывший командир боевиков Игорь Гиркин провел прямое сравнение между Путиным и Пригожиным. Он заявил, что не будет комментировать выступление Путина, но "Пригожин решил бороться с бюрократией и коррупцией и выступил с сенсационной новогодней речью".

Напомним, что Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Российские СМИ подали это как чествование памяти "героев". На кадрах с места, где хранят тела "200-х" вагнеровцев, видно, что Пригожин прошел мимо тела, демонстративно перекрестился и выдал, что контракт ликвидированных оккупантов "закончился".

Такими действиями основатель ЧВК "Вагнера" продолжает настаивать на юридическом признании и добивается усиления легитимизации своей военной компании. Хотя частные военные компании незаконны в России.

В своем видеообращении Пригожин обвинил бюрократов в надругательстве над памятью погибших, относясь к ним как к предметам в полиэтиленовых пакетах. 1 января Пригожин публично посетил кладбище и мемориал Вагнера и главную базу вагнеровцев в Краснодарском крае.

Во время визита он подарил своим бойцам "новую разработку" в вооружении – кувалду с надписью "С Новым годом 2023". Можно подумать, что Пригожин пересмотрел киноленты о войнах в прошлых веках, где такие "разработки" были эффективны в битве.

Однако, вероятно, кувалду будут использовать как средство для пыток или орудия для убийства. Заметим, что раньше в России таким образом казнили военного ЧВК "Вагнера", который вернулся из плена ВСУ.