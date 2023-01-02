Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространяется по сети. Зачем вагнеровцам кувалды, расскажем дальше.
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"Привез новую разработку": Пригожин торжественно вручил военным кувалду вместо оружия
Евгений Пригожин подарил вагнеровцам "новую разработку" в вооружении - кувалду с надписью "С Новым годом 2023". Можно подумать, что Пригожин пересмотрел фильмов о войнах в прошлых веках, где такие "разработки" были эффективны в битве.
Новую разработку привез. Нужно, чтобы вы продумали, как учить, чтобы весь личный состав умел с этим работать,
– заявил Пригожин.
Однако, вероятно, кувалду будут использовать как средство для пыток или орудия для убийства. Заметим, что раньше в России таким образом казнили военного ППК "Вагнер", вернувшегося из плена ВСУ.
Пригожин дарит кувалду вагнеровцам: смотрите видео
Этим жестом Пригожин "мягко намекнул" вагнеровцам, что будет с каждым из них, если они не будут выполнять его приказы. Как видим, цинизм по отношению к российским военным со стороны их же руководства только усиливается.
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"Их контракт закончился": Пригожин показал мертвых вагнеровцев
- Отметим, что подразделения ППК "Вагнер" активно участвуют в войне против Украины. Именно они сейчас штурмуют Бахмутское направление.
- Основатель частного военного комплекса Евгений Пригожин недавно подтвердил мощные потери своего личного состава. В сети появилось видео, где он "прогуливается" по складу с ликвидированными оккупантами.
- "Их контракт закончился. Уедут домой через неделю", – прокомментировал ситуацию Пригожин. Конечно, пропагандистские российские СМИ подали этот визит как "чествование памяти героев".