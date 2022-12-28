Как сообщают, российские СМИ, среди них был и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Он сравнил прогнозы Медведева с "эротическими фантазиями", информирует 24 канал.
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Пригожин не смог остаться в стороне от обсуждений
Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Естественно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются,
– сказал основатель ЧВК "Вагнера".
Следует упомянуть, что на предсказание Медведева отреагировал и Илон Маск. Он ответил на твит россиянина достаточно лаконично, написав "эпический тред!".
Что же назвал Илон Маск "эпическим" – неизвестно. Российский политик "предсказывает" тяжелый год с войнами и геополитическими катастрофами для стран Запада, падение экономики, удорожание энергоносителей и президентство в США для Илона Маска.
Впоследствии Маск все же заявил о своей позиции по отношению к российскому политику. Он подчеркнул, что это самые абсурдные прогнозы, которые он когда-либо слышал.
Что же такого наговорил Медведев
Следовательно прогнозу заместителя председателя совета безопасности России в 2023 году может произойти следующее:
- "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров.
- Возвращение Великобритании в Европейский Союз.
- Распад Европейского Союза по возвращении Великобритании и отмене хождения евро как валюты бывшего ЕС.
- Увлечения Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и др. маргиналов).
- Война между Францией и Четвертым Рейхом. Разделение Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Дальнейшая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возврат золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.
Напомним, что военный эксперт Валерий Клочок предположил, что российский политик мог написать свой "прогноз" под действием алкоголя и наркотиков иначе трудно представить, как можно было дойти до таких вещей.