Бывший президент России заявил, что все перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже самые абсурдные" прогнозы, поэтому он решил издать свой.
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Что имел в виду Маск
В частности, он заявил, что Илон Маск станет президентом США. Американский миллиардер ответил на его заявление.
Маск ответил на твит россиянина достаточно лаконично, написав "эпический тред!".
Что же назвал Илон Маск "эпическим" - неизвестно. Российский политик "предсказывает" тяжелый год с войнами и геополитическими катастрофами для стран Запада, падение экономики, удорожание энергоносителей и президентство в США для Илона Маска.
Мнения подписчиков миллиардера разделились: одни начали писать, что Маск "тролит" Медведева, другие начали его обвинять в поддержке россиянина. Больше всего реакций собрали именно комментарии последних.
Как реагирует сеть на слова Маска
В частности, титулованный шахматист Гарри Каспаров отреагировал на слова Маска. Он опять же подверг критике миллиардера.
"Когда я думал, где Маск найдет "своего Медведева" – никчемного подхалима – на должность генерального директора Twitter, я должен был включить самого Медведева. Хотя кто здесь больше подхалима – непонятно… Довольно жалко, что государственным чиновникам авторитарных стран, где Twitter запрещен. разрешено заниматься пропагандой. Медведев также открыто пропагандирует российский террор и геноцид в Украине. Я считаю, что это тоже эпически", – ответил он Маску.
Журналист и писатель Джон Свини назвал Маска "полезным идиотом":
"Медведев, цитируя профессора Дональда Рейфилда, является "адвокатом Аль Капоне". А ты, Илон Маск, являешься полезным идиотом для серийного убийцы в Кремле".
Также пользователи напоминали о возражении Маском политических связей с Кремлем и также спрашивали: а что он там нашел такого "эпического"?
Полный "прогноз" Медведева
Следовательно, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти следующее:
- "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров.
- Возвращение Великобритании в Европейский Союз.
- Распад Европейского Союза по возвращении Великобритании и отмене хождения евро как валюты бывшего ЕС.
- Увлечения Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и др. маргиналов).
- Война между Францией и Четвертым Рейхом. Разделение Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Дальнейшая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возврат золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.