Бывший президент России заявил, что все перед Новым годом делают "самые неожиданные и даже самые абсурдные" прогнозы, поэтому он решил издать свой.

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Что имел в виду Маск

В частности, он заявил, что Илон Маск станет президентом США. Американский миллиардер ответил на его заявление.

Маск ответил на твит россиянина достаточно лаконично, написав "эпический тред!".

Что же назвал Илон Маск "эпическим" - неизвестно. Российский политик "предсказывает" тяжелый год с войнами и геополитическими катастрофами для стран Запада, падение экономики, удорожание энергоносителей и президентство в США для Илона Маска.

Мнения подписчиков миллиардера разделились: одни начали писать, что Маск "тролит" Медведева, другие начали его обвинять в поддержке россиянина. Больше всего реакций собрали именно комментарии последних.

Как реагирует сеть на слова Маска

В частности, титулованный шахматист Гарри Каспаров отреагировал на слова Маска. Он опять же подверг критике миллиардера.

"Когда я думал, где Маск найдет "своего Медведева" – никчемного подхалима – на должность генерального директора Twitter, я должен был включить самого Медведева. Хотя кто здесь больше подхалима – непонятно… Довольно жалко, что государственным чиновникам авторитарных стран, где Twitter запрещен. разрешено заниматься пропагандой. Медведев также открыто пропагандирует российский террор и геноцид в Украине. Я считаю, что это тоже эпически", – ответил он Маску.

Журналист и писатель Джон Свини назвал Маска "полезным идиотом":

"Медведев, цитируя профессора Дональда Рейфилда, является "адвокатом Аль Капоне". А ты, Илон Маск, являешься полезным идиотом для серийного убийцы в Кремле".

Также пользователи напоминали о возражении Маском политических связей с Кремлем и также спрашивали: а что он там нашел такого "эпического"?

Полный "прогноз" Медведева

Следовательно, по прогнозу Медведева в 2023 году может произойти следующее: