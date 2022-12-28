Игрушка ФСБшных кураторов

С одной стороны, вводя в свое информпространство весь этот бред, ты тем самым идешь у него на поводу: обсуждаешь, злишься, возмущаешься, отбираешь время у себя и своих близких или знакомых, с которыми начинаешь обсуждать его ахинею. А это значит – он достиг поставленной цели. Отсюда вывод – Димона надо игнорировать.

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С другой стороны, это заявления одного из представителей власти врага, а значит, надо следить за тем, что он говорит, пытаясь угадать настроения этого самого врага. Но я, при всей моей “любви” к медвежонку, выбираю первый вариант. И вот почему.

1. Медведев не является субъектом россполитики. Даже если его назначают на должности. Ему очень хочется быть важным, но по сути – это "петрушка", в зад которому зашла рука даже не Путина, а каких-то ФСБшных кураторов среднего калибра.

Поэтому сказанное им идет в общем направлении, тренде всей россвласти. Нюансы отражены в красотах стиля, присущих этому спившемуся бывшему политику. И тут появляется причина №2.

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2. Он не пишет эти тексты и посты сам. Весь словесный блуд принадлежит его пресс-секретарю Олегу Осипову. Да, размещая на своих страницах всю эту ахинею, Медведев легализирует ее, приписывает себе, делает частью своего "я", сживается с риторикой.

Но по факту, когда вы плюете в экран, читая про очередных "подсвинков", вы злитесь на какого-то задрота Осипова. То есть, спорите с каким-то холуем, не достойным ни вашего внимания, ни времени.

Еще раз – читая посты медвежонка, вы спорите с холуем холуя. Согласитесь, тратить на это свое время – слишком большая честь для непонятно кого.