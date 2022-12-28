Как Россия не оставила украинцам выбора куда ехать

Происходит это из-за паспортизации украинцев, которые были вынуждены принудительно мигрировать или сбежать на территорию России

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Согласно данным так называемого гуманитарного штаба при министерстве обороны России, с начала военной агрессии против Украины границу России пересекли:

4 568 032 человека;

943 001 автомобиль;

717 853 детей.

Недавно аналитики Восточной правозащитной группы и Института стратегических исследований и безопасности представили аналитический отчет "Принудительная депортация детей в Россию". В информационном пространстве Украины много говорится о фактах принудительной депортации детей из временно оккупированных территорий Украины в Россию. Однако практически не упоминают тех украинцев, которые под принуждением были вынуждены ехать в Россию, чтобы не попасть в эпицентры боевых действий.

Миграцию людей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины в России, можно считать принудительной. Ведь оккупационные администрации и вооруженные силы России давали возможность выехать только по согласованным маршрутам в Россию. Гуманитарные коридоры на территории Украины постоянно обстреливались. В информационно-психологическом плане это отпугивало мирных жителей ехать через обстреливаемые оккупантами коридоры.

После принудительной миграции на территорию России человеку предоставляется возможность в оформлении следующих статусов:

статус беженца;

разрешение на временное проживание в России;

получение гражданства в России.



Свидетельство о регистрации по месту нахождения

Кремль не заинтересован в беженцах

Из-за принудительной миграции жителей временно оккупированных территорий в Россию начали прибывать миллионы украинцев. Функционеры Кремля за ранее разработали систему документов, которые должен оформлять каждый оказавшийся в России украинец.

Для того чтобы находиться в России необходимо иметь временную регистрацию. Если у человека нет родственников в России или друзей, то его отправляют в лагерь беженцев, которые созданы во всех пограничных областях России с Украиной.

В лагере для беженцев, для того чтобы находиться на территории Украины, человек обязан:

пройти дактилоскопию, то есть сдать отпечатки пальцев;

сделать фото;

пройти медицинское освидетельствование.

Согласно указу президента России от 27.08.2022 №585, пребывание граждан Украины в России – неограниченное. Но лица, не имеющие родственников в России или места работы, постоянно содержатся в лагере для беженцев. Как правило, статус беженцев Россия выдает не часто из-за того, что она заинтересована выдать паспорт гражданина России.

В лагере для беженцев граждане Украины проходят опрос сотрудников МВД России и миграционной службы. Вышеупомянутые сотрудники осуществляют оценку социальных связей человека. После этого решают, сможет ли он покинуть лагерь для беженцев и поехать дальше. Сотрудники миграционной службы также могут направить человека в определенный регион России.



Документы, необходимые для получения статуса беженца

За временное пребывание в России нужно платить

После того как человек покинул лагерь для беженцев, чтобы перебраться к родственникам или друзьям на территории России, он должен оформить "разрешение на временное пребывание". В него обязательно входит предоставление об отсутствии инфекционных заболеваний, ВИЧ, наркомании.

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Но временная регистрация в регионах России не бесплатна. К примеру, за временное пребывание в Москве человек должен заплатить:

90 суток – 1300 рублей;

6 месяцев – 2600 рублей;

9 месяцев – 3900 рублей;

1 год – 5200 рублей.

Вид на жительство в России выдается по квотному принципу. В 2023 году Кремль планирует эти квоты отменить. В приоритетном порядке вид на жительство в России могут получить:

граждане Украины;

лица, имеющие в прошлом гражданство СССР;

нетрудоспособные граждане Украины, имеющие детей трудоустроенных в России, являющихся ее гражданами;

граждане Украины женаты на россиянах, постоянно проживающих на территории России;

граждане Украины, поступившие на военную службу в Россию.

Одним из условий вида на жительство также является предоставление медицинской справки об отсутствии инфекционных заболеваний, ВИЧ и наркомании.



Разрешение на временное пребывание в России

Как Россия хочет заставить украинцев оформить свой паспорт

Согласно указу президента России от 26 декабря 2022 года №951, утверждены определенные порядки получения паспорта гражданина России украинцами, проживающими на временно захваченных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Логика этого указа проста. То есть, после официального признания временно оккупированных территорий Украины, в Кремле решили упростить порядок получения паспорта гражданина России для жителей этих территорий. Срок его выдачи уменьшили до 10 рабочих дней с момента получения заявления в миграционную службу России. Фактически Россия императивно определила статус жителей оккупированных территорий, решив за них, что они граждане России.

Обязательным условием получения паспорта гражданина России согласно указу №951 есть написание заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины. Этим же указом определен порядок получения паспорта гражданина России лицами, достигшими 14 лет.

Согласно полученной информации, Кремль планирует провести тотальную паспортизацию среди принудительно мигрировавших украинцев. Для этого предварительно и была произведена медицинская фильтрация и дактилоскопия.

Статус беженца, разрешение на временное проживание, вид на жительство – это те статусы, без которых пребывать на территории России нельзя. А за пребывание в регионах нужно заплатить. Эти препятствия российские власти будут использовать для принуждения украинцев в подаче заявления на получение паспорта гражданина России.

Следует обратить внимание, что Кремль учел критику мирового сообщества о принудительной паспортизации России. Поэтому теперь при выдаче российского паспорта от украинца потребуют заявление фактически об отказе от украинского гражданства. При этом факт принуждения также присутствует, но полученное заявление от человека Россия будет трактовать как индивидуальный и добровольный отказ.

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Обратите внимание, что этот указ был подписан только 26 декабря 2022 года, то есть практически после 10 месяцев военной агрессии. Кремль ждал, пока количество беженцев из Украины вырастет, чтобы таким образом за короткий промежуток времени из-за инструментов принуждения и создания бюрократических проблем увеличить количество украинцев, получивших паспорт гражданина России.

Так, Кремль планирует оправдывать свои потери в военной агрессии против Украины. Пока известно, что Россия потеряла 103 тысячи военных. Из-за описанного инструмента паспортизации они формально увеличат за короткий период количество выданных паспортов России на несколько миллионов, и таким образом будут говорить: "Потеряли мы 100 тысяч, а получили миллионы новых граждан славянской внешности".