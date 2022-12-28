Як повідомляють, російські ЗМІ, серед них був і засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Він порівняв прогнози Медведєва з "еротичними фантазіями", інформує 24 канал.

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Пригожин не зміг залишитись осторонь обговорень

Так, я ознайомився із "прогнозами" і не можу ніяк прокоментувати еротичні фантазії. Звісно, будь-яка фантазія має місце. Але мені здається, що брати Стругацькі в цьому краще за мене розбираються,

– сказав засновник ПВК "Вагнера".

Варто згадати, що на передбачення Медведєва відреагував й Ілон Маск. Він відповів на твіт росіянина досить лаконічно, написавши "епічний тред!".

Що ж саме назвав Ілон Маск "епічним" – невідомо. Російський політик "пророкує" тяжкий рік із війнами та геополітичними катастрофами для країн Заходу, падіння економіки, здорожчання енергоносіїв і президентство у США для Ілона Маска.

Згодом Маск все ж таки заявив про свою позицію щодо російського політика. Він наголосив, що це найабсурдніші прогнози, які він коли-небудь чув.

Що ж такого наговорив Медведєв

Отже, за прогнозом заступник голови ради безпеки Росії у 2023 році може статися таке:

"Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель і ціни газу до 5000 доларів за 1 тисячу кубічних метрів.

Повернення Великої Британії до Європейського Союзу.

Розпад Європейського Союзу після повернення Великої Британії й скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.

Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.

Створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польщі, країн Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів).

Війна між Францією і Четвертим рейхом. Поділ Європи, включно з новим розділом Польщі.

Відокремлення Північної Ірландії від Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та приєднання до Республіки Ірландія.

Громадянська війна у США, виокремлення Каліфорнії та Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу і Мексики. Подальша перемога Ілона Маска під час виборів президента США в частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків і фінансової активності зі США та Європи в Азію.

Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включно з крахом МВФ і Світового банку. Відмова від євро і долара як світових резервних валют. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання цифрових фіатних валют".

Нагадаємо, що військовий експерт Валерій Клочок припустив, що російський політик міг написати свій "прогноз" під дією алкоголю та наркотиків, бо інакше важко уявити, як можна було дійти до таких речей.