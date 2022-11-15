Однако следует понимать: российский военный не сдавался в плен, его взяли на поле боя с оружием. По одной из версий он занимался убитыми в составе похоронной команды. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

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"Его взяли в качестве военной вражеской армии на нашей территории в составе организованного военного подразделения, которое выполняло боевое задание", – подчеркнул советник главы ОП.

Россия – это чистый "ИГИЛ"

Арестович отметил три ключевых момента:

Мы не имеем права не выдавать пленных по международным законам; Нужно устанавливать, добровольно ли "вагнеровец" пошел на обмен; Для России публичные несудебные расправы являются нормой.

"Интересно узнать мнение Папы Римского и Amnesty International. А также спросить Запад о том, почему они не идут на переговоры с "ИГИЛ", а мы должны идти с теми, кто хуже?", – акцентировал советник главы Офиса Президента.

В России сложилась такая правовая государственная ситуация, отмечает он, что там могут просто взять и убить любого пленника, которого мы обменяем, и сказать: "Так будет с каждым, кто сдался в плен к украинцам".

Они могут 10 пленных убить, могут 200, могут 2000. Мы не несем ответственность за происходящее на территории России,

– утверждает Арестович.

По его словам, Украине можно предъявить претензию в том случае, если мы выдали пленника вопреки его желанию. Но во время войны этого не будут устанавливать. "Кулуары спецслужб неохотно делятся информацией и правильно делают", – добавил Арестович.

Примите во внимание! Сегодня стало известно, что еще 2 российских военных, которые перешли на сторону Украины. Они изъявили желание служить в легионе "Свобода России" и сейчас проходят проверку. "Никто их сдавать не собирается", – подчеркивает советник ОП. Всего в легионе служит несколько сотен бойцов, своей очереди ждут немало кандидатов.

Пригожинская пропаганда считает, что после инцидента россияне будут бояться сдаваться в плен к украинцам и "сражаться до последнего". Но это абсурд, который не стоит серьезного обсуждения.

Россияне просто кончили свое для инфокартинки и влияния на своих же. Косвенно решили пнуть Украину, будто мы такие плохие, выдали,

– уверяет Арестович.

Вывод таков: сегодня в России можно публично казнить человека зверским способом, взять на себя ответственность и тебе за это ничего не будет. "Чистый "ИГИЛ", – подчеркнул он.

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