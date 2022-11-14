Россия бросает своих людей на войну как "пушечное мясо". Испуганные оккупанты сдаются в плен, чтобы сохранить свою жизнь. В частности, в Луганской области так много захватчиков сдаются ВСУ, что "чмобиков" уже даже не считают.

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Конечно же, российскую "верхушку", которая хочет дойти по трупам хотя бы до каких-то целей, это не устраивает. Оккупантов пытаются всячески отпугнуть от плена.

Видео с "казнью" имеет конкретную цель

На фоне этих новостей в сети распространили видео с "казнью" вагнеровца и бывшего заключенного Рязанской исправительной колонии Нужина. Ему вроде бы разбили голову кувалдой.

В Центре противодействия дезинформации заметили, как мгновенно отреагировали на "казнь" росСМИ. Они заявили, что видео, где вагнеровца "казнят" якобы свои же – "постановление украинских спецслужб".

Выдал свой комментарий и Евгений Пригожин – "хозяин" вагнеровцев. Он "загадочно" заметил, что "Нужин не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми".

Тогда росСМИ в один голос начали оправдывать "казнь", мол, так с предателями и надо поступать.

Официально смерть Евгения Нужина не подтверждалась и комментариев от правоохранительных органов пока нет, поэтому нельзя игнорировать вариант, что это постановка,

– говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации отметили: в любом случае видео "казни" – хорошо спланированная ИПсО. Россия хочет отбить у своего "пушечного мяса" желание сдаваться в плен. Фактически видео с Нужиным – ответ на украинскую правительственную программу "Хочу жить".

Любопытно! Тем временем в Кремле активно делают вид, что "мы здесь не при чем". В частности, Дмитрий Песков заявил, что "казнь Нужина – "не их дело".

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