Что произошло с Нужиным

Вагнеровцы опубликовали видео жестокой казни. На нем Нужин говорит, что был в Киеве, там на него якобы напали, и очнулся он уже в том же подвале, где и снимали ролик. После этого мужчину казнили – разбили голову кувалдой.

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Никаких доказательств сказанному бывшим заключенным, конечно, нет. Он, например, мог сказать это по принуждению, ведь версия, согласно которой пленный гуляет по Киеву, а затем его вывозят куда-то в Россию, выглядит несколько фантастически. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Чего достигает Россия такими видео

Однако есть то, что можно сказать наверняка – в России понимают, что сейчас количество тех, кто будет сдаваться в украинский плен, будет расти. Именно поэтому вагнеровцы и пугают потенциальных пленных – мол, если сдадитесь, вам будет гораздо хуже. Это еще одна стратегия в дополнение к использованию заградительных отрядов, направленная на то, чтобы российские солдаты продолжали воевать, а не убегали с поля боя или сдавались.

Кроме того, это видео демонстрирует еще один немаловажный момент – его появлением Россия по сути говорит своим бандитам и военным организациям, что передает им право на насилие. И если раньше Путин хотя бы старался придерживаться видимости как минимум квазиюридической стороны, которая якобы уважает право, то сейчас он фактически говорит: "Все, больше мы в это играть не будем, начинаем жить "по понятиям".

До сих пор это позволялось только Кадырову в определенных границах, сейчас это позволяется Пригожину. А значит, завтра это может быть позволено любому другому, кто относительно приближен к Путину,

– подчеркнул Денисенко.

Он добавил, что, таким образом, Россия из страны-террориста, по крайней мере понятной и прогнозируемой части мира, превращается в страну-террориста, которая отдает сферу насилия в частные руки и регулируется исключительно понятийными вещами.

Вадим Денисенко прокомментировал видео с казнью вагнеровца: смотрите видео

ВСУ активно ликвидируют вагнеровцев-зеков

Председатель ЧВК "Вагнера" Пригожин активно вербует заключенных из российских тюрем и колоний для участия в войне в Украине, поэтому Нужин не стал первым зеком в рядах армии ЧВК. Им, вероятно, обещают свободу в обмен на участие в боевых действиях, но на самом деле большинство из них ждет смерть на фронте.

Так, по данным The Insider, Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже более 500 таких "воинов". Это выяснили, проанализировав письма с соболезнованиями, которые получали родственники погибших заключенных с подписью одного из руководителей "Вагнера".