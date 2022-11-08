Вместо этого делают с точностью до наоборот. Об этом заявляют россияне, которые добровольно сдались в плен ВСУ в Луганской области.

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Мобилизованные жалуются, что к ним относятся, как к пушечному мясу

7 ноября в 92 бригаду на Сватовском направлении пришла группа мобилизованных россиян и добровольно сдалась в плен. Оказалось, что среди них в основном москвичи и жители области.

По словам украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко, мобилизованных было 21. Они хором начали обвинять командование в плохом отношении. Утверждали, что с ними обращались, как с "пушечным мясом".

По словам россиян, их даже не снабдили едой и водой, а вместо полноценной военной учебы сразу отправили на фронт. Мужчины также обратились к своим согражданам, которые до сих пор верят в басни руководящей верхушки.

Не верьте, пацаны, – это все п****ж, бросают сразу на "передок",

– уверят российские мобилизованные.

Андрей Цаплиенко отметил, что российские военные, желающие сдаться в плен, могут воспользоваться специальной горячей линией.

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

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Мобилизированные из Томской области уже более 2 недель скрываются в лесах Луганщины

В Луганской области мобилизованные россияне отказались воевать и убежали в лес . Там они уже более двух недель скрываются от "своих".

Об этом рассказала мать одного из военных. По ее словам, командование ненадлежащим образом относится к своим подчиненным.

Мобилизированных часто называли "пушечным мясом" и почти сразу бросили на передовую. Мать обращалась в Госдуму с просьбой дать военным "нормальное командование", однако ей ответили, что "офицеры отказываются работать с дезертирами".

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