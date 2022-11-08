Натомість роблять з точністю до навпаки. Про це заявляють росіяни, які добровільно здалися у полон ЗСУ на Луганщині.

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Мобілізовані скаржаться, що до них ставляться, як до гарматного м'яса

7 листопада до 92 бригади на Сватівському напрямку прийшла група мобілізованих росіян і добровільно здалася у полон. Виявилося, що серед них здебільшого москвичі та жителі області.

За словами українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка, мобілізованих було 21. Вони хором почали звинувачувати командування у поганому ставленні. Стверджували, що з ними поводилися, як з "гарматним м'ясом".

За словами росіян, їх навіть не забезпечили їжею та водою, а замість повноцінного військового навчання одразу відправили на фронт. Чоловіки також звернулися до своїх співгромадян, які досі вірять у байки керівної верхівки.

Не вірте, пацани, – це все п*****ж, кидають одразу на "передок",

– запевнять російські мобілізовані.

Андрій Цаплієнко зауважив, що російські військові, які хочуть здатися у полон, можуть скористатися спеціальною гарячою лінією Вона працює цілодобово:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

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Мобілізовані з Томської області вже понад 2 тижні переховуються в лісах Луганщини

На Луганщині мобілізовані росіяни відмовилися воювати й утекли у ліс. Там вони вже понад два тижні переховуються від "своїх".

Про це розповіла мати одного з військових. За її словами, командування неналежним чином ставиться до своїх підлеглих.

Мобілізованих часто називали "гарматним м'ясом" та майже одразу кинули на передову. Матір зверталася до Держдуми із проханням дати військовим "нормальне командування", однак їй відповіли, що "офіцери відмовляються працювати з дезертирами".

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