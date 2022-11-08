Натомість роблять з точністю до навпаки. Про це заявляють росіяни, які добровільно здалися у полон ЗСУ на Луганщині.
Читайте також "Там такий набрід, це п**дець": командир окупантів про алкоголізм серед "мобіків"
Мобілізовані скаржаться, що до них ставляться, як до гарматного м'яса
7 листопада до 92 бригади на Сватівському напрямку прийшла група мобілізованих росіян і добровільно здалася у полон. Виявилося, що серед них здебільшого москвичі та жителі області.
За словами українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка, мобілізованих було 21. Вони хором почали звинувачувати командування у поганому ставленні. Стверджували, що з ними поводилися, як з "гарматним м'ясом".
За словами росіян, їх навіть не забезпечили їжею та водою, а замість повноцінного військового навчання одразу відправили на фронт. Чоловіки також звернулися до своїх співгромадян, які досі вірять у байки керівної верхівки.
Не вірте, пацани, – це все п*****ж, кидають одразу на "передок",
– запевнять російські мобілізовані.
Андрій Цаплієнко зауважив, що російські військові, які хочуть здатися у полон, можуть скористатися спеціальною гарячою лінією Вона працює цілодобово:
- +38 066 580 34 98
- +38 093 119 29 84
Зверніть увагу Епопея з протестом мобілізованих у Казані продовжується: мережа вибухнула новими відео
Мобілізовані з Томської області вже понад 2 тижні переховуються в лісах Луганщини
- На Луганщині мобілізовані росіяни відмовилися воювати й утекли у ліс. Там вони вже понад два тижні переховуються від "своїх".
- Про це розповіла мати одного з військових. За її словами, командування неналежним чином ставиться до своїх підлеглих.
- Мобілізованих часто називали "гарматним м'ясом" та майже одразу кинули на передову. Матір зверталася до Держдуми із проханням дати військовим "нормальне командування", однак їй відповіли, що "офіцери відмовляються працювати з дезертирами".
До теми – Російські мобілізовані скаржаться, що їх "кинули": дивіться відео