Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову командира батальйону загарбників на Херсонському напрямку. Він скаржиться своєму колезі на проблеми з дисципліною серед мобілізованих.

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"Там води х*й знайдуть": п'яним "мобікам" обіцяють партизанське життя

Російський командир незадоволений черговою партією мобілізованих. Мовляв, вони лише пють та нічого не вміють.

Самий х*йовий солдат – наш! Там такий набрід, це пиз*ець! 5 людей нах*ярилися, їх минулої середи відправили до вас туди одразу. Із цього району 5 людей відправили, наступною партією алкашів потім відправлять,

– каже командир окупантів.

Чергова перехоплена розмова окупантів: відео

Його співрозмовник налаштований оптимістично. Він пообіцяв, що влаштує цим солдатам партизанське життя. Цей же командир наголосив, що "алкашів люблять у його частині". "Приймуть, як рідних! У саму дупу засуну! Там не те, що горілки, там води х*й знайдуть вони. Будуть, як ці, як партизани жити вони", – сказав він.

Налякана "мобіки" ховаються у лісах Луганщини

Російські мобілізовані відмовляються воювати. Частина з них втекла до лісу та переховується від своєї ж армії. Про це вони розповіли своїм батькам. Мовляв, їх відправили в Україну майже відразу після вручення повістки. Вони навіть не пройшли навчання.

На Луганщині мобілізовані потрапили під мінометний обстріл, тому вони відступили та вирішили переховуватися в лісі. У Росії їх вже вважають дезертирами.

Окупанти вже не вперше скаржаться на відсутність належних умов на передовій. Вони розповідають своїм землякам, що навіть води не мають, тому п'ють з калюжі. А замість 200 тисяч рублів отримують лише 2 – 4 тисячі.

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