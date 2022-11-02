Цього разу військовий російської армії поскаржився на жахливе харчування. Він розповів своєму товаришеві, що їх годують лише один раз на три доби.

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"Швидше з голоду здохнеш, ніж тебе вб'ють": чергове перехоплення ГУР

Також в окупантів проблеми з водою. Вони набирають її з калюж та збирають дощову воду.

Загарбник скаржиться землякові на ситуацію, яка склалася на фронті. Мовляв, ЗСУ постійно наступають. А тим часом як його "колеги по цеху" розбіглися. "Половина вже звалила, по селах залишилося чоловік 50, а кажуть, що 150", – скаржиться росіянин.

Потім він розповів, що Владімір Путін обіцяв, що мобілізовані будуть отримувати близько 190 тисяч рублів. Однак реальність дещо інша, їм приходить на картку по 2 – 4 тисячі. Співрозмовник спершу подумав, що цю суму вони отримують кожного дня, мовляв, непогана ціна.

Однак йому наголосили, що це їхня зарплата за місяць. Це неабияк розсмішило їх обох. "Швидше з голоду здохнеш, ніж тебе вб'ють", – додав окупант.

Окупанти знову скаржаться про ситуацію на фронті: відео

Загарбники бідкаються на шалені втрати у війні

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. загарбник розповів, що у його підрозділі кожного дня гине по 20 – 30 солдатів.

Дехто з них розповідає, що їм буквально доводиться виживати. Оскільки у них немає належного харчування та питної війни. Один з них наважився на втечу, але його впіймали.

Зверніть увагу! Станом на 2 листопада ЗСУ ліквідували вже 73 270 окупантів. Лише упродовж минулої доби ЗСУ знищили 800 російських вояк, які поповнили статистику втрат ворога. Втім, ці цифри можуть бути вищими, адже через високу інтенсивність боїв, відстежити усі втрати складно.

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