Цього разу військовий російської армії поскаржився на жахливе харчування. Він розповів своєму товаришеві, що їх годують лише один раз на три доби.
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"Швидше з голоду здохнеш, ніж тебе вб'ють": чергове перехоплення ГУР
Також в окупантів проблеми з водою. Вони набирають її з калюж та збирають дощову воду.
Загарбник скаржиться землякові на ситуацію, яка склалася на фронті. Мовляв, ЗСУ постійно наступають. А тим часом як його "колеги по цеху" розбіглися. "Половина вже звалила, по селах залишилося чоловік 50, а кажуть, що 150", – скаржиться росіянин.
Потім він розповів, що Владімір Путін обіцяв, що мобілізовані будуть отримувати близько 190 тисяч рублів. Однак реальність дещо інша, їм приходить на картку по 2 – 4 тисячі. Співрозмовник спершу подумав, що цю суму вони отримують кожного дня, мовляв, непогана ціна.
Однак йому наголосили, що це їхня зарплата за місяць. Це неабияк розсмішило їх обох. "Швидше з голоду здохнеш, ніж тебе вб'ють", – додав окупант.
Окупанти знову скаржаться про ситуацію на фронті: відео
Загарбники бідкаються на шалені втрати у війні
- Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. загарбник розповів, що у його підрозділі кожного дня гине по 20 – 30 солдатів.
- Дехто з них розповідає, що їм буквально доводиться виживати. Оскільки у них немає належного харчування та питної війни. Один з них наважився на втечу, але його впіймали.
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