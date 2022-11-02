На этот раз военный русской армии пожаловался на ужасное питание. Он рассказал своему товарищу, что их кормят только один раз в трое суток.

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"Скорее от голода сдохнешь, чем тебя убьют": очередной перехват ГУР

Также в оккупантов проблемы с водой. Они набирают ее из луж и собирают дождевую воду.

Захватчик жалуется земляку на ситуацию, которая сложилась на фронте. Мол, ВСУ постоянно наступают. А между тем его "коллеги по цеху" разбежались. "Половина уже свалила, по селам осталось человек 50, а говорят, что 150", – жалуется россиянин.

Затем он рассказал, что Владимир Путин обещал, что мобилизованные будут получать около 190 тысяч рублей. Однако реальность несколько иная, им приходит на карту по 2 – 4 тысячи. Собеседник подумал, что эту сумму они получают каждый день, мол, неплохая цена.

Однако ему подчеркнули, что это их зарплата за месяц. Это очень рассмешило их обоих. "Скорее от голода сдохнешь, чем тебя убьют", – добавил оккупант.

Оккупанты снова жалуются на ситуацию на фронте: видео

Захватчики жалуются на безумные потери в войне

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Захватчик рассказал, что в его подразделении каждый день погибает по 20 – 30 солдат.

Некоторые из них рассказывают, что им буквально приходится выживать. Поскольку у них нет должного питания и питьевой войны. Один из них отважился на бегство, но его поймали.

Обратите внимание! По состоянию на 2 ноября ВСУ ликвидировали уже 73 270 оккупантов. Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 800 российских воинов, пополнивших статистику потерь врага. Впрочем, эти цифры могут быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.

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