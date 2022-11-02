Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 800 российских воинов, пополнивших статистику потерь врага. Впрочем, эти цифры могут быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.

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Потери врага в технике

танков – 2 714 (+16);

боевых бронированных машин – 5 525 (+24);

артиллерийских систем – 1 733 (+3)

РСЗО – 387 (+4)

средств ПВО – 198 (+1);

самолетов – 277 (+1);

вертолетов – 258 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 438 (+23);

крылатых ракет – 397;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 153 (+10);

специальная техника – 154.

Актуальные потери врага по состоянию на 2 ноября / инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе отметили, что больше всего потерь за прошедшие сутки враг понес на Авдеевском и Лиманском направлениях.