Какая ситуация на фронте

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. По его словам, это постепенно сказалось на фронте. Из-за большого количества новых оккупантов, а также из-за нехватки поставок вооружения и военной техники от наших союзников, россиянам даже кое-где удалось стабилизировать линию фронта.

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Арестович отметил, что большой переменной в этой формуле стало то, что захватчики смогли насытить линию фронта на отдельных участках, а на других – перебросить части, которые сохранили кадровый скелет или в принципе кадровые. В первую очередь эти части немедленно бросили в усиленное контрнаступление под Бахмутом.

Они прут на Бахмут, как всегда, человеческими волнами – условно по 8 атак до обеда, 8 атак после обеда. Но, как мы видим, линия разграничения немного отодвинулась от Бахмута. Как так выходит, что люди атакуют, а линия отодвигается?

– заметил Арестович.

Он пояснил, что россияне подходят, несут потери и не покидают рубежи, не смог удержать территории. Тем временем наши войска продвигаются, занимая более выгодные позиции. Однако советник главы ОП подчеркнул – под продвижением нужно понимать движение на 100 – 200 метров в некоторых местах.

Вместе с тем, враг продолжает попытки наступления на Нью-Йорк, Марьинку, Новомихайловку и Павловку в районе Угледара. Интересно, что оккупанты уже даже объявили, что взяли Павловку, однако это чистая ложь. Немного погодя они уточнили, что якобы вышли на ее окраины, но и это не соответствует действительности. В районе этого населенного пункта действительно идут бои, но украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию.

Россияне снова быстро исчерпают резервы

Арестович подчеркнул, что таким образом, российское военное руководство не меняет стиль ведения войны. Как только у них появился какой-то небольшой избыток возможностей, они сразу бросили его в атаку.

"Ни попыток накопить, ни попыток подумать, ударить на нужном направлении. На вопрос, почему они так тупо воюют, ответ очень прост – их гонит политическая воля, которой они не могут противостоять", – считает советник главы ОП.

Следовательно, несмотря на активизацию действий россиян обстоятельства благоприятны для украинской стороны. Поскольку и без того малые резервы, которые могли бы помочь стабилизироваться, сразу пошли в наступление, очень скоро России снова не хватит войск. А что еще важнее и труднее для них – если "мобиков" они снова смогут набрать, то доставать технику становится все сложнее и сложнее.

Алексей Арестович рассказал о российских мобилизованных и ситуации на фронте: смотрите видео

Потери оккупантов только растут

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 72 470 бойцов. Ежедневное количество ликвидированных оккупантов особенно возросло в последнее время. Да, украинские защитники уничтожили:

29 октября – 950 россиян, что стало рекордом,

30 октября – 620,

31 октября – 650.

Военный эксперт Александр Мусиенко пояснил, что первой причиной роста потерь России являются безуспешные штурмовые действия в районе Бахмута и Авдеевки. Кроме того, за прошедшую неделю украинские силы совершили ряд точечных, но очень болезненных контратакующих рейдов.