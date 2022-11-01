Яка ситуація на фронті

Про це розказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, це поступово позначилося на фронті. Через велику кількість нових окупантів, а також через нестачу постачання озброєння та військової техніки від наших союзників, росіянам навіть подекуди вдалося стабілізувати лінію фронту.

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Арестович зазначив, що великою змінною у цій формулі стало те, що загарбники змогли наситити лінію фронту на окремих ділянках, а на інших – перекинути частини, які зберегли кадровий кістяк або в принципі є кадровими.Насамперед ці частини негайно кинули в посилений контрнаступ під Бахмутом.

Вони пруть на Бахмут, як завжди, людськими хвилями – умовно по 8 атак до обіду, 8 атак після обіду. Але, як ми бачимо, лінія розмежування трохи відсунулася від Бахмута. Як так виходить, що люди атакують, а лінія відсувається?

– зауважив Арестович.

Він пояснив, що росіяни підходять, зазнають втрат і не залишають рубежі, не змігши втримати території. А тим часом наші війська просуваються, займаючи більш вигідні позиції. Однак радник голови ОП наголосив – під просуванням потрібно розуміти рух на 100 – 200 метрів у деяких місцях.

Разом із тим ворог продовжує спроби наступу на Нью-Йорк, Мар'їнку, Новомихайлівку та Павлівку в районі Вугледара. Цікаво, що окупанти вже навіть оголосили, що взяли Павлівку, однак це – чиста брехня. Дещо згодом вони уточнили, що нібито вийшли на її околиці, але й це не відповідає дійсності. В районі цього населеного пункту справді йдуть бої, але українським військам вдалося стабілізувати ситуацію.

Росіяни знову швидко вичерпають резерви

Арестович підкреслив, що таким чином російське військове керівництво не змінює стиль ведення війни. Щойно у них з'явився якийсь невеликий надлишок можливостей, як вони одразу кинули його в атаку.

"Ані спроб накопичити, ані спроб подумати, вдарити на потрібному напрямку. На питання, чому вони так тупо воюють, відповідь дуже проста – їх жене політична воля, якій вони не можуть протистояти", – вважає радник голови ОП.

Відтак, попри активізацію дій росіян обставини є сприятливими для української сторони. Оскільки й без того малі резерви, які могли б допомогти стабілізуватися, одразу пішли у наступ, то дуже скоро Росії знову забракне військ. А що ще важливіше і важче для них – якщо "мобіків" вони знову зможуть набрати, то діставати техніку стає все складніше і складніше.

Олексій Арестович розповів про російських мобілізованих та ситуацію на фронті: дивіться відео

Втрати окупантів лише ростуть

З початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 72 470 бійців. Щоденна кількість ліквідованих окупантів особливо зросла останнім часом. Так, українські захисники знищили:

29 жовтня – 950 росіян, що стало рекордом,

30 жовтня – 620,

31 жовтня – 650.

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що найпершою причиною зростання втрат Росії є саме безуспішні штурмові дії в районі Бахмута та Авдіївки. Крім того, за минулий тиждень українські сили здійснили низку точкових, але дуже болісних контратакувальних рейдів.