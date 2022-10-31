За минулу добу ряди мертвих окупантів поповнили 620 російських солдатів. Більше вони не загрожуватимуть мирному населенню України.
Зверніть увагу Росіяни продовжують грабувати Херсон, підтверджені втрати ворога на Півдні: головне від Генштабу
Втрати ворога у техніці
- танків – 2 686 (+14) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 485 (+32) одиниць,
- артилерійських систем – 1 728 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 383 (+0) одиниці,
- засобів ППО – 197 (+0) одиниць,
- літаків – 275 (+1) одиниць,
- гелікоптерів – 253 (+1) одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1),
- крилатих ракет – 352 (+0),
- кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки – 154 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Втрати росіян станом на 31 жовтня / фото Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ нищать ворога
Підтверджені втрати ворога на Півдні за минулу добу становлять:
- 27 окупантів,
- танк,
- 2 міномети,
- самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація",
- двадцяти трьох міліметрова зенітна установка,
- 5 одиниць автобронетехніки.
Також у Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.
Українські захисники збили російський Су-25
Ворожий Су-25 збили близько 8 ранку 30 жовтня на південному напрямку. Штурмовик приземлив наш зенітний ракетний підрозділ.
До речі, цього ж дня 30 жовтня наші захисники приземлили ударний вертоліт ворога. Його збили близько 16 години на Харківщині.
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