За минулу добу ряди мертвих окупантів поповнили 620 російських солдатів. Більше вони не загрожуватимуть мирному населенню України.

Зверніть увагу Росіяни продовжують грабувати Херсон, підтверджені втрати ворога на Півдні: головне від Генштабу

Втрати ворога у техніці

танків – 2 686 (+14) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 485 (+32) одиниць,

артилерійських систем – 1 728 (+4) одиниць,

РСЗВ – 383 (+0) одиниці,

засобів ППО – 197 (+0) одиниць,

літаків – 275 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 253 (+1) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1),

крилатих ракет – 352 (+0),

кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.



Втрати росіян станом на 31 жовтня / фото Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ нищать ворога

Підтверджені втрати ворога на Півдні за минулу добу становлять:

27 окупантів,

танк,

2 міномети,

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація",

двадцяти трьох міліметрова зенітна установка,

5 одиниць автобронетехніки.

Також у Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Українські захисники збили російський Су-25

Ворожий Су-25 збили близько 8 ранку 30 жовтня на південному напрямку. Штурмовик приземлив наш зенітний ракетний підрозділ.

До речі, цього ж дня 30 жовтня наші захисники приземлили ударний вертоліт ворога. Його збили близько 16 години на Харківщині.

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