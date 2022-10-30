Так, у Харківській області наші воїни приземлили ще один російський ударний вертоліт. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Що відомо про збитий гелікоптер

Українські військові збили ворожий гелікоптер близько 16 години 30 жовтня. Ударний вертоліт знищили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід". Тип гелікоптера наразі встановлюють.

Слава Україні! Смерть ворогам,

– підкреслили в Повітряних Силах ЗСУ.

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На Харківщині знищили вертоліт армії Путіна / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Втрати ворога у війні проти України: останні новини

Українські захисники знищили вже 71 200 окупантів . Втім, це дані лише станом на ранок 30 жовтня. Через високу інтенсивність бойових дій підрахувати всіх "двохсотих" бійців Путіна наразі неможливо, тому цифри можуть бути значно більшими.

. Втім, це дані лише станом на ранок 30 жовтня. Через високу інтенсивність бойових дій підрахувати всіх "двохсотих" бійців Путіна наразі неможливо, тому цифри можуть бути значно більшими. Лише за одну добу, 29 жовтня, наші воїни мінуснули майже 1000 загарбників . Також українські герої знищили ще 13 танків, 16 артилерійських систем, 3 РСЗВ, літак 6 безпілотників та іншу техніку кривавих терористів.

. Також українські герої знищили ще 13 танків, 16 артилерійських систем, 3 РСЗВ, літак 6 безпілотників та іншу техніку кривавих терористів. До речі, ворожі гелікоптери дуже часто збивають на Херсонщині. Так, 26 жовтня наші захисники знищили загарбницький Ка-52. "Алігатор" збили у Бериславському районі.

Варто побачити – Як наші воїни збили російський вертоліт на Херсонщині: дивіться потужне відео