На Херсонщині збито російський вертоліт Ка-52

Це стосується і їх військової техніки. Так, українські сили ліквідують ворожу авіацію. Зокрема, сьогодні було збито російський вертоліт Ка-52.

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26 жовтня, близько 17:00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у мережі повідомляли, що у Бериславі Херсонської області було точкове влучання по базуванню окупантів.

Втрати ворога станом на 26 жовтня

ЗСУ завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 23 жовтня вже знищили 68 900 загарбників, лише за минулу добу – 480 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: