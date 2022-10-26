Про найважливіші події за 24 жовтня, що відбулись на фронті та в тилу, можна дізнатись далі, у матеріалі 24 каналу.

Днем раніше Приліт у Дніпрі, Штайнмаєр привіз військову допомогу з Німеччини: хронологія 244 дня війни

04:22 Координатор Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич заявив, що якщо Україна визнає Білорусь окупованою територією, то це може вплинути на білорусів та допоможе їм у їхній боротьбі за свободу.

02:58 Зараз наступ ЗСУ на Херсоні призупинився. Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що причина цьому – погана погода. Наразі на Півдні йдуть дощі, що дещо заважає, проте ЗСУ продовжують просуватись кілометр за кілометром.

02:22 В Ірані вбили двох членів Корпусу вартових ісламської революції: полковника Мехді Моллашахі, одного з лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також Джавада Кейха, одного з командирів підрозділу КВІР "Басідж". ЗМІ пишуть, що вони відповідали за постачання дронів-камікадзе до Росії.

00:00 Хоч Ізраїль не хоче наддавати Україні свої системи ППО, президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що дасть США докази використання іранських безпілотників в Україні. Він вже приїхав до країни і невдовзі зустрінеться з Джо Байденом.