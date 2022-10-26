О важнейших событиях за 26 октября, которые произошли на фронте и в тылу, можно узнать в материале 24 канала.

Днем раньше Прилет в Днепре, Штайнмайер привез военную помощь из Германии: хронология 244 дня войны

17:00 Истерики среди мобилизованных в России продолжаются. В частности, один из мобилизованных расплакался на построении. Он жаловался, что "мы мясо, мясо мы, да и все".

16:39 Сенат Польши признал российские власти террористическим режимом. В резолюции, которую приняли, говорится, что Россия развязала войну, которая имеет целью стереть с карты суверенную страну и уничтожить украинскую нацию.

16:00 Шойгу продолжает свою отвратительную "телефонную карусель". В этот раз российский министр дозвонился к главам минобороны Индии и Китая и выдал им очередную порцию лжи о так называемой "грязной бомбе".

15:31 Украина вернула домой еще 10 военных: одного офицера и 9 рядовых и сержантов. Также удалось вернуть тело американского добровольца – ветерана армии США Джошуа Алана Джонса.

15:18 В Украине объявили воздушную тревогу. "Покраснели" все области Украины.

15:58 Иван Федоров прокомментировал подрыв телецентра в Мелитополе. Мэр отметил, что продолжается борьба оккупантов за власть и распределение денежных потоков на временно оккупированной территории.

15:01 Российские оккупанты убили в Днепре 25-летнюю Инну Оданец. Девушка была беременной. Муж погибшей попал в больницу.

13:50 Россия не смогла предоставить ООН никаких новых доказательств в пользу своих заявлений о создании Украиной "грязной бомбы".

13:08 Во временно оккупированном Херсоне снова "хлопок". Прилетело на полигон, где проходили учения мобилизованных.

12:56 ВСУ освободили около 90 населенных пунктов Херсонщины. Также продолжаются стабилизационные меры в селах Николаевской области, которые тоже были оккупированы.

12:23 Иран и Россия вербуют членов элитного Корпуса коммандос Национальной армии Афганистана для участия в войне против Украины. Это небезопасно, поскольку их обучали морские котики ВМС США и Британская специальная воздушная служба. Многие спецназовцы еще ждут переселения в США или Британию, что потенциально делает их легкой мишенью для российских вербовщиков.

12:00 С сентября в российских клиниках россиянам массово пересаживают органы мобилизованных оккупантов. Трансплантологи работают в режиме 24/7.

11:42 Эксперты из Института изучения войны допустили, что Путин хочет навсегда переселить часть жителей Херсонской области.

11:05 Украина медленно, но уверенно продвигается в Луганской области. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что недавно освободили еще несколько населенных пунктов.

10:52 В результате обстрела Орехова в Запорожье загорелись несколько квартир. К сожалению, 2 человека погибли.

10:51 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на вбросы россиян о "грязной бомбе". По его словам, Россия часто обвиняет других в том, что намерена сделать сама. "Мы уже видели это раньше. От Сирии до Украины", – сказал он.

10:42 На Запорожье учителя-коллаборанты уговаривают отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагают писать соответствующие заявления.

09:19 В Казачьей Лопани на Харьковщине женщина подорвалась на российской мине. Она наступила на нее, когда пасла коз.

09:03 За минувшие сутки защитники ликвидировали еще не менее 480 оккупантов. Общее количество потерь врага в живой силе возросло до 68 900.

08:52 В Институте изучения войны убеждены, что оккупанты не оставят попыток захватить Авдеевку. Однако вместе с тем эксперты считают, что им вряд ли удастся это сделать.

08:50 Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном.

08:29 За сутки россияне обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаевской области. Есть попадания по двум инфраструктурным объектам, также пострадали гражданские дома. По предварительной информации, погибших нет.

07:48 Количество раненых в результате обстрела Днепра возросло до 4. Все они госпитализированы. 3 пациента в тяжелом состоянии.

07:29 Минувшие сутки россияне пытались наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Движение врага зафиксировали вблизи Иванграда, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского и Терновой. Все попытки оккупантов идти в наступление ВСУ отбили. При этом наши воины уничтожили состав, технику, пункт управления и радиолокационные станции оккупантов.

07:00 Еще две недели назад компания Raytheon Technologies передала две системы ПВО NASAMS правительству США. Сейчас их уже разворачивают в Украине.

07:00 На временно оккупированных территориях россияне продолжают похищать детей и насильно вывозить их в Россию или в Крым. Часто похищают детей тех родителей, которые имеют проукраинскую позицию.

06:44 За минувшие сутки ВСУ минуснули 8 вражеских складов с БК: 2 – в Каховском районе, 3 – в Бериславском районе, 1 в Токмаке, 1 – в Васильевском районе и 1 на Кинбурнской косе.

06:34 За минувшие сутки россияне пытались дважды наступать на юге, однако ВСУ не дали им прорваться. Оккупанты понесли значительные потери, а с нашей стороны их, к счастью, не зафиксировано.

04:22 Координатор Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич заявил, что если Украина признает Беларусь оккупированной территорией, это может повлиять на белорусов и поможет им в их борьбе за свободу.

02:58 Сейчас наступление ВСУ на Херсонщине приостановилось. Министр обороны Алексей Резников объяснил, что причина тому – плохая погода. Сейчас на Юге идут дожди, однако ВСУ продолжают продвигаться километр за километром.

02:22 В Иране убили двух членов Корпуса стражей исламской революции: полковника Мехди Моллашахи, одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также Джавада Кейха, одного из командиров подразделения КСИР "Басидж". СМИ пишут, что они отвечали за поставки дронов-камикадзе в Россию.

00:00 Хотя Израиль не хочет предоставлять Украине свои системы ПВО, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что даст США доказательства использования иранских беспилотников в Украине. Он уже приехал в страну и скоро встретится с Джо Байденом.