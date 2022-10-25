Про найважливіші події за 24 жовтня, що відбулись на фронті та в тилу, можна дізнатись далі, у матеріалі 24 каналу.

До теми ЗСУ витісняють ворога на Донбасі, фейки Росії про "брудну бомбу": хронологія 243 дня війни

05:44 Ймовірно, Україна уже отримала систему перехоплення безпілотників Smart Shooter. Працює вона за принципом "один постріл – один удар", що мінімізує промахи під час стрільби.

05:20 Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив для чого Ірану співпраця з Росією. Передусім – це комплекс економічних та технологічних чинників, які можуть бути на переговорному столі.

03:20 Російські вояки везуть на поле бою старі гаубиці радянського зразка. ЗСУ опублікували відео, як загарбники везуть гаубицю Д-1 – раніше такі гаубиці можна було побачити або на монументах, або ж на складах.

03:17 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Марком Міллі – головою об'єднаного комітету начальників штабів США щодо фейку Росії про "брудну бомбу".

02:20 Стало відомо про нові підводні вибухи на дні Фінської затоки. Магнітуда коливалася від 1,4 до 2. Сейсмологи заявили, що це – доволі рідкісне явище для цих територій.

01:23 Під Херсоном знищено базу кадирівців – щонайменше 40 окупантів загинули, ще 60 – отримали поранення.